गुस्सा नहीं होता है कंट्रोल, जरा-जरा सी बात पर जाते हैं चिड़चिड़ा? करें ये योगासन

हम में से कई लोगों को हर बात पर गुस्सा आ जाता है और ये जल्दी कंट्रोल भी नहीं होता है, ऐसे में अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो कुछ योगासन आपके बहुत काम आएंगे. आइए जानते हैं

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छोटी-छोटी बात पर गुस्सा आ जाना, पूरे दिन चिड़चिड़ापन बने रहना, बिना वजह तनाव महसूस होना या मानसिक थकान- ये समस्याएं आजकल आम हो गई हैं. अगर आप भी इनमें से किसी से गुजर रहे हैं और शांति चाहते हैं, तो योग आपके लिए बेहतरीन उपाय हो सकता है. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, हर मनःस्थिति के लिए एक योगासन उपलब्ध है जो मन को शांत करने और भावनाओं को संतुलित करने में मदद करता है. विश्व योग दिवस 2026 को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं. इस अवसर पर आयुष मंत्रालय लोगों से अपील कर रहा है कि वे योग को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें.

10 मिनट में मिलेगा आराम-

मंत्रालय का कहना है थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से जुड़िए। सही आसन चुनकर आप अपने मूड को बेहतर बना सकते हैं. आयुष मंत्रालय के अनुसार, योग सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि मन को भी स्वस्थ रखता है. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर देशभर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. योग एक्सपर्ट के अनुसार, अगर आप छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं या चिड़चिड़े रहते हैं तो रोज सिर्फ 10-15 मिनट इन आसनों का अभ्यास करें. गहरी सांस लेने के साथ योग करने से तनाव कम होता है, मूड अच्छा रहता है और दिनभर की नकारात्मकता दूर होती है.

वॉरियर पोज या वीरभद्रासन : – यह आसन शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की ताकत बढ़ाता है, गुस्से और तनाव की स्थिति में यह आसन आत्मविश्वास बढ़ाता है और नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देता है.

बालासन या चाइल्ड पोज :- बहुत ही शांतिदायक मुद्रा, जब मन अशांत हो या चिड़चिड़ापन ज्यादा हो तो यह आसन तनाव मुक्त करने में मदद करता है. इससे मस्तिष्क को आराम मिलता है और पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है,

पदमासन, कमल आसन या लोटस पोज :- ध्यान और एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम मुद्रा. नियमित अभ्यास से मन की चंचलता कम होती है, गुस्सा नियंत्रण में रहता है और शांति का अनुभव होता है.

अर्ध चक्रासन :- कमर और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के साथ ही यह आसन मन को स्थिर करने में सहायक है, इससे मानसिक थकान दूर होती है. इसके अलावा और भी कई आसन भी कई आसन हैं. (INPUT-आईएएनएस)