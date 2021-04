Anjeer Or Doodh Ke Fayde: अंजीर (Anjeer Ke Fayde) को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. अंजीर कैलशियम, रेशों व विटामिन ए, बी, सी से युक्त होता है. अंजीर पोटैशियम का अच्छा स्रोत है, जो रक्तचाप और रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है. अंजीर को दूध (Doodh Or Anjeer Ke Fayde)के साथ खाने से इसके फायदे दोगुने हो जाते हैं. ऐसे में अगर आप रात के समय सोने से पहले दूध और अंजीर का सेवन करते हैं तो आपको कई तरह के फायदे मिलते हैं. आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में- Also Read - Anjeer Weight Loss: अंजीर की मदद से कम होता है वजन, जानें किस ड्रिंक्स को अपनी डाइट में करें शामिल

ऐसे करें दूध और अंजीर का सेवन

रात में सोने से पहले एक ग्लास दूध में 2-3 अंजीर डालें और उसे उबालें. अगर आप उसे दूध में उबालना नहीं चाहते हैं, तो आप 2-3 सूखा अंजीर गर्म दूध के साथ अलग भी खा सकते हैं.

दूध और अंजीर के फायदे

पाचन को करें ठीक- पाचन संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अंजीर और दूध काफी फायदेमंद होता है. इससे अपच, कब्ज, डायरिया, एसिडीटी की समस्या नहीं होती.

स्किन के लिए फायदेमंद- अंजीर और दूध का सेवन करने से स्किन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं. अंजीर विटामिन, एंटी ऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स में समृद्ध होता है.

हार्मोनल असंतुलन को करे ठीक- आज के समय में खराब जीवनशैली के कारण शरीर के हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं. इससे कई समस्याएं जैसे मोटापा, पेट के मुद्दे, थकान, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव और अनिद्रा हो सकती हैं. हार्मोनल असंतुलन को रोकने के लिए दूध और अंजीर का सेवन सोने से पहले करें.