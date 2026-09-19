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फाइन लाइन्स से छुटकारा पाने के लिए रोजाना रात में लगाएं इस 1 चीज से बनी नाइट क्रीम

Beetroot Face Cream At Home: फाइन लाइन्स से छुटकारा पाने के लिए आपको रोजाना एक खास चीज से बनी नाइट क्रीम को लगाना चाहिए.

Written by: Ritika
Published: September 19, 2026, 10:51 AM IST
फाइन लाइन्स से छुटकारा पाने के लिए रोजाना रात में लगाएं इस 1 चीज से बनी नाइट क्रीम

Beetroot Face Cream At Home: बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पर भी तरह-तरह की समस्याएं देखने के लिए मिलती है, जिसको हटाने के लिए लोग कई तरह-तरह की चीजों को अपने चेहरे पर लगाना काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं, लेकिन आपकी स्किन पर इसका कोई असर नहीं होता है. आजकल कम उम्र में भी तनाव, नींद की कमी, प्रदूषण, धूप और स्किन की सही देखभाल न करने की वजह से त्वचा पर बारीक लाइनें दिखनी नजर आती है, जिसको लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये आगे बढ़ते ही बढ़ते एक नया रूप ले लेते हैं, अगर आप भी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपके लिए चुकंदर एकदम बेस्ट रहेगा. ये आपकी स्किन को अंदर से निखारने में मददगार होता है. महंगे एंटी-एजिंग प्रोडक्ट्स की जगह घरेलू नुस्खों को अपनी स्किनकेयर रूटीन में अधिकतर लोग शामिल करना पसंद करते हैं.

फाइन लाइन्स के लिए नाइट क्रीम

अगर आप अपनी स्किन को चमकदार और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो आप चुकंदर से बनी नाइट क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये आपकी स्किन को अंदर से निखारने में मददगार होते हैं. चुकंदर में कई पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स पाए जाते हैं. चुकंदर त्वचा को फ्रेश और ग्लोइंग लुक देने में भी मदद करती है.

बनाने का तरीका

अगर आप इसको घर पर ही बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको चुकंदर को अच्छी तरह धो देना है और फिर इसका सारा का सारा रस भी निकाल देना है. एक साफ कटोरी में चुकंदर का रस और एलोवेरा जेल को भी डाल देना है. ग्लिसरीन की कुछ बूंदें भी मिला देनी है. मॉइस्चराइजर डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें. आप इसको कुछ दिनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं. आप इसको अपनी स्किन पर रोजाना सोने से पहले ला सकते हैं. ये आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आपकी स्किन एकदम चमकदार नजर आएगी. इसको लगाने के बाद आपकी स्किन काफी ज्यादा चमकदार और निखरती हुई नजर आती है. रात में चेहरे को साफ करके मॉइस्चराइजर लगाया जा सकता है. स्किन केयर रात में करनी काफी ज्यादा जरूरी होती है. दिनभर की धूल-मिट्टी से स्किन को साफ रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है. इसको लगाने के बाद आपकी स्किन दिनभर खिली-खिली नजर आती है. इसको लगाने के बाद आपसे हर कोई आपकी खूबसूरत स्किन का राज पूछेगा. सुबह चेहरे को साफ करने के बाद मॉइस्चराइजर तो आपको जरूर ही लगाना चाहिए.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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