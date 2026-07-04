नहाने से 15 मिनट पहले चेहरे पर दही के साथ मिलाकर लगा लें ये 1 खास चीज, नहीं पड़ेगी महेंगे फेशियल की जरूरत

glowing skin care: अगर आप भी महंगे-महंगे फेशियल से परेशान हैं, तो आज आपको एक ऐसे फेस पैक के बारे में बताते हैं, जिसको लगाने से आपकी स्किन काफी ज्यादा बेदाग नजर आएगी.

Written by: Ritika
Published: July 4, 2026, 6:24 PM IST
(Pic credit-AI)
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glowing skin care: आजकल बाहर जाने से भी धूल-धूप, मिट्टी हमारी स्किन को काफी ज्यादा खराब और बेजान सा कर देती है, जिसकी वजह से लोगों को महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट को करनावा पड़ता ही है. आजकल हर कोई बिना महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट के घर पर ही साफ, निखरी और ग्लोइंग स्किन पाने की तलाश में ही रहता है कि कैसे घर पर रखी चीजों से ही स्किन को काफी ज्यादा ग्लोइंग और खिली-खिली बना सकें. रसोई में मौजूद कुछ प्राकृतिक चीजें आपकी स्किनकेयर रूटीन में बड़ी ही काम आ सकती है. इन्हीं में से एक है दही और चुकंदर के रस. ये दोनों चीजें ही आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है. दही में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को हल्के तरीके से एक्सफोलिएट करता है और वहीं चुकंदर एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी त्वचा को फ्रेश और हेल्दी लुक देने में मददगार होते हैं आइए आपको बताते हैं, कैसे आप इसको स्किन पर लगा सकते हैं.

बनाने का तरीका

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सबसे पहले आपको 1 कटोरी में दही लेनी है और फिर चुकंदर के रस को भी अपने हिसाब से ले लेना है और फिर अच्छी तरह मिलाकर एक स्मूद पेस्ट आपको तैयार कर लेना है.

लगाने का सही तरीका

अगर आप इसको स्किन पर लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले चेहरे को फेस वॉश या साफ पानी से अच्छे से आपको धो देना है और फिर चेहरे और गर्दन पर समान रूप से आपको अच्छे से लगा लेना है. इसे लगभग 15 मिनट आपको ऐसी लगाकर रखना है और फिर हल्के हाथों से मसाज भी आपको करनी है और फिर चेहरे को साफ पानी से धो देना है, और फिर आप नहा भी सकते हैं.

फेस पैक को लगाने के फायदे

1. स्किन को हाइड्रेट

अगर आप अपने चेहरे पर दही और चुकंदर के रस का पैक अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो आप अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर सकते हैं और साथ ही साथ दही त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद करता है, जिससे आपका चेहरा बेजान नहीं दिखता है.

2. डेड स्किन हटाने

इन दोनों चीज का फेस पैक आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है और साथ ही साथ दही में मौजूद लैक्टिक एसिड हल्के एक्सफोलिएशन का काम करते हैं, जिस कारण गंदगी बाहर आ जाती है.

3. त्वचा पर नेचुरल ग्लो

अगर आप अपनी त्वचा का नेचुरल ग्लो बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इन दोनों चीजों को मिलाकर भी स्किन पर लगा सकते हैं. ये आपकी स्किन को निखारने का काम करती है और साथ ही साथ आपकी स्किन भी काफी ज्यादा खिल जाएगी.

4. त्वचा को फ्रेश लुक

इन दोनों चीजों को अपनी स्किन पर लगाने से आपकी स्किन काफी ज्यादा ग्लोइंग नजर आती है और साथ ही साथ चुकंदर में मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्व त्वचा को ताजगी देने में काफी ज्यादा मददगार होते हैं.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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