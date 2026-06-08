शैंपू करने के बाद इन 3 चीजों से धोएं बाल, दोगुनी स्पीड से बढ़ सकती है बालों की ग्रोथ

Hair Growth Tips: बालों को लंबा-घना बनाना अगर आप चाहते हैं, तो हेयर केयर करनी बेहद ही जरूरी है. आइए आपको बताते हैं शैंपू करने के बाद बालों में क्या लगाना चाहिए?

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(pic credit- pexels)

Hair Growth Tips: आजकल लोग अपने बेजान और झड़ते बालों से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं काफी कुछ करने के बाद भी कुछ खास असर देखने के लिए नहीं मिलता है. महंगे हेयर प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स पर हजारों रुपये खर्च करने के बाद भी बालों का झड़ना रूकने का नाम तक नहीं लेता है. बदलती लाइफस्टाइल, तनाव, प्रदूषण और गलत खानपान का असर सबसे ज्यादा हमारे बालों पर पड़ता है. ठीक से देखभाल न की जाए, तो आपके बाल बुरी तरह से खराब हो सकते हैं. कुछ लड़कियां अपने बालों को लंबा-घना बनाना चाहती हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कैसे पाएं? बालों को लंबा-घना बनाने के लिए आपको उस तरह से देखभाल भी करनी जरूरी होती है. आज आपको बताते हैं दोगुनी स्पीड से बालों को बढ़ाने के लिए शैंपू करने के बाद कौन सी 3 चीजों को बालों में लगाना चाहिए. आइए आप भी जान लें.

कौन सी हैं वो तीन चीजें?

बालों को दोगुनी तेजी से बढ़ाने के लिए नीम, एलोवेरा और आंवला आपके पास होना चाहिए. इन तीनों को मिलाकर इसका पानी शैंपू के बाद अगर आप बालों में लगाती हैं, तो बालों की सेहत के लिए बेहद लाभकारी है. इसमें मौजूद पोषक तत्व स्कैल्प को हेल्दी बनाने, डैंड्रफ कम और बालों को मजबूत बनाते हैं.

बनाने की सामग्री

इसको घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान है. बनाने के लिए 15-20 नीम की ताजी पत्तियां, एलोवेरा जेल, आंवले और पानी इन चीजों की जरूरत होती है.

बनाने का तरीका

इसको घर पर बनाना बेहद ही आसान है इसके लिए सबसे पहले आपको एक बर्तन लेना है और फिर उसमें अपने हिसाब से पानी डालकर उसमें नीम की पत्तियां और कटे हुए आंवले को डालकर मिक्स कर लेना है. 10-15 मिनट तक आपको इसको उबाले रखने है. इसको आपको तब तक पकाना है जब तक पानी आधा न हो जाए फिर गैस को बंद कर देना है. ठंडा होने के लिए इसको रख देना है और फिर छान लेना है. इसमें एलोवेरा जेल को भी आपको अच्छे से मिलाकर मिक्स कर लेना है और फिर शैंपू करने के बाद इसको उबले हुए पानी से धो देना है. हेयर ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने में ये मददगार साबित होता है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)