आलिया भट्ट जैसी पाना चाहती हैं ग्लोइंग स्किन? इन 2 चीजों से बना फेस पैक लगाएं केवल हफ्ते में 4 दिन

How To Get Glowing Skin Like Alia Bhatt: आलिया भट्ट अपनी ग्लोइंग स्किन को लेकर हमेशा लोगों के बीच छाई रहती हैं. आज आपको बताते हैं अगर आप भी ऐसी खिली-खिली स्किन पाना चाहते हैं, तो आप कौन सा फेस पैक लगा सकते हैं.

Written by: Ritika
Updated: June 17, 2026, 5:01 PM IST
Instagram- aliaabhatt
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How To Get Glowing Skin Like Alia Bhatt: आलिया भट्ट बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में से एक है, जो अपनी जबरदस्त एक्टिंग के साथ-साथ अपनी चमकदार स्किन के लिए भी काफी ज्यादा जानी जाती है. हर कोई उनकी खूबसूरती की जमकर तारीफ करते हैं और साथ ही उनकी ग्लोइंग स्किन का राज भी हमेशा पूछते हैं. आलिया भट्ट ने कई बार इसके बारे में काफी सारी चीजें भी बोली है. अच्छी स्किन केवल महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स से ही नहीं बल्कि सही स्किन केयर रूटीन और घरेलू चीजों को अपनाकर भी आती है. अगर आप उनकी तरह खिली-खिली और ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं, तो आप पपीता और संतरे का पाउडर त्वचा में फेस पैक बनाकर भी बनाकर भी लगा सकते हैं. आपकी स्किन को काफी ज्यादा साफ बनाएगा. इन दोनों से तैयार फेस पैक त्वचा को गहराई से साफ करने, दाग-धब्बों को कम करने और गजब का निखार देने में भी ये आपकी मदद कर सकते हैं. आइए आपको बनाने का तरीका और इसके फायदे के बारे में बताते हैं.

फेस पैक बनाने के लिए जरूरी चीजें

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अगर आप घर पर ही ये खास फेस पैक बनाकर लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी जैसे- पपीते का पाउडर, संतरे के छिलके का पाउडर, गुलाब जल को भी आप ले सकती हैं.

फेस पैक बनाने का तरीका

इसको घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 कटोरी लेनी है और उसमें पपीते का पाउडर, संतरे के छिलके का पाउडर, गुलाब जल इन चीजों को मिलाकर करके एक पैक तैयार कर लेना है. अब आपका पैक बनकर तैयार है. इसको आप हफ्ते में 4 दिन भी अपनी स्किन पर लगाते हैं, तो गजब का निखार देखने को मिल सकता है.

फेस पैक लगाने के फायदे

अगर आप इसको लगाने हैं, तो आपको गजब की ग्लोइंग स्किन मिलती है और साथ ही चेहरे की रौनक को बढ़ाता है, टैनिंग की समस्या से परेशान हैं, तो इससे भी फायदा हो सकता है, ऑयली स्किन से मिलेगा छुटकारा, दाग-धब्बों को कम. ये आपके चेहरे से सारी गंदगी को बाहर निकालकर आपकी स्किन को काफी ज्यादा खिला-खिला बना देता है.इस फैस पैक को आपको 15 मिनट तक अपने चेहरे पर लगाना है और फिर हल्के हाथों से मसाज भी करनी है इसके बार इसको आपको साफ पानी से धो देना है. आपकी स्किन अंदर से चमकदार नजर आएगी. आपको इसको लगाने के बाद महंगी-महंगी चीजों को लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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