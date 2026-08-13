गुलाबजल लगाने से स्किन को मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे, चेहरे पर आएगा नेचुरल ग्लो

Rose Water Benefits: गुलाबजल में मौजूद प्राकृतिक गुण (Natural qualities) स्किन को फ्रेश और ग्लोइंग बनाने में मदद करते हैं. इसे चेहरे पर लगाने से स्किन को कई फायदे मिलते हैं. गुलाबजल स्किन को हाइड्रेट रखने के साथ चेहरे की रंगत निखारने और दाग-धब्बों की समस्या को कम करने में भी मददगार माना जाता है.

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स्किन केयर में आज ही गुलाब जल को शामिल करें, जिससे आपकी स्किन नेचुरल ग्लो करने लगेगी.

मेकअप रिमूव करने से लेकर फेस पैक तक, आप गुलाब जल का यूज़ कई तरह से कर सकते हैं.

गुलाब जल का यूज़ करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें और जानें कि कब गुलाब जल का यूज़ नहीं करना चाहिए.

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी स्किन केयर पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं. इसकी वजह से धूल-मिट्टी, पोलूशन, बैक्टीरिया और तनाव का असर चेहरे पर साफ नजर आने लगता है. ऐसे में गुलाबजल को स्किन केयर रूटीन में शामिल करना एक आसान तरीका होता है. इसे चेहरे पर लगाने से स्किन फ्रेश और सॉफ्ट महसूस होती है और चेहरे पर नेचुरल ग्लो भी नजर आता है. गुलाबजल का यूज़ करना बेहद आसान है.

स्किन को ठंडक मिलती है

गुलाब जल में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो स्किन पर होने वाली हल्की जलन और लालिमा को कम करने में मदद करते हैं. खासकर गर्मी और धूप की वजह से फेस पर जलन होने लगती है. फेस पर गुलाब जल का यूज़ करने से स्किन को ठंडक महसूस होती है.

चेहरे को फ्रेश और साफ दिखाने में मदद

गुलाब जल को स्किन टोनर के तौर पर भी यूज़ किया जाता है. चेहरा साफ करने के बाद इसे लगाने से स्किन फ्रेश और सॉफ्ट महसूस होती है. आप इसके रात को सोने से पहले फेस पर लगा सकते है. अगर आप सुबह इसका यूज़ करना चाह रहे है, तो सुबह भी कर सकते है.

स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद

अगर आपकी स्किन रूखी और खिंची-खिंची महसूस होती है, तो गुलाब जल स्किन को नमी देने में मदद करता है. हालांकि, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन होने पर केवल गुलाब जल काफी नहीं होता. ऐसे में इसके बाद अपनी स्किन टाइप के अनुसार मॉइस्चराइजर लगाना बेहतर रहता है.

एंटीऑक्सीडेंट गुणों से मिलता है फायदा

गुलाब जल में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं. एंटीऑक्सीडेंट स्किन को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता हैं. इससे स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद मिलती है और स्किन पर समय से पहले नजर आने वाले उम्र के असर को कम करने में भी मदद मिलती है.

गुलाब जल का यूज़ कैसे करें?

गुलाब जल को स्किन केयर में कई तरह से यूज़ किया जाता है. आप इसे स्किन टोनर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फेस पर अच्छे से वॉश कर लेना है. इसके बाद कॉटन पैड की मदद से गुलाब जल को हल्के हाथों से फेस पर लगाना है. अगर आप इसका यूज़ फेस पैक के हिसाब से करना चाहते हैं, तो आपको एक कटोरी में बेसन या मुल्तानी मिट्टी लेनी है और उसमें गुलाबजल मिलाकर फेस पैक तैयार कर लेना है. फेस पर इसका यूज़ करने से पहले आप अपनी स्किन टाइप का ध्यान रखें.गुलाबजल का यूज़ मेकअप को हटाने के लिए भी किया जाता है.

गुलाब जल लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

गुलाब जल आमतौर पर स्किन केयर में यूज़ किया जाता है, लेकिन सभी लोगों की स्किन अलग होती है. इसलिए इसे चेहरे पर लगाने से पहले हाथ या स्किन के किसी छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट कर लेना बेहतर है. अगर गुलाब जल लगाने के बाद खुजली, जलन, लालिमा या किसी तरह की एलर्जी दिखाई दे, तो तुरंत इसका यूज़ बंद कर दें. खुले घाव, गंभीर जलन या किसी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम पर इसे लगाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.