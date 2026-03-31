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April Fools Day 2026 Prank Ideas For Friends 10 Funny Ideas To Make Foolish Your Friend In Hindi

April Fools Day 2026: दोस्तों को बनाना है मूर्ख? ये 10 आइडियाज नहीं होंगे फेल, आजमाकर देखो

April fools day 2026 prank ideas for friends: हर साल लोग 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे मनाते हैं, ऐसे में अगर आप भी इस अप्रैल फूल पर अपने दोस्त को बुद्धू बनाना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं.

April Fools Day :हर साल पूरी दुनिया में 1 अप्रैल को April Fool Day मनाया जाता है. ऐसे में इस दिन हम अपने दोस्तों या परिवार वालों को कुछ खास मैसेज भेज हंसाने की कोशिश करते हैं. अगर आप भी इस दिन अपने किसी खास को हंसाने या मूर्ख बनाने का सोच रहे हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास आइडियाज लेकर आए हैं, जिनकी मदद से आप अपनों के साथ मदेजार प्रैंक कर सकते हैं और उन्हें शक भी नहीं होगा तो चलिए देखते हैं इनके बारे में

1. टूटी स्क्रीन वाला वॉलपेपर-

जिसे भी फूल बनाना है, उसके फोन की या फिर लैपटॉप पर टूटी स्क्रीन वाला वॉलपेपर लगा दें. इससे वो परेशान हो जाएंगे और अचानक स्क्रीन पर बड़ा सा क्रैक देखरल चिल्ला देंगे, फिर आप बोलिएगा अप्रैल फूल बनाया, ये सिर्फ वॉलपेपर है.

2. पकौड़ी प्रैंक-

दोस्त के टिफिन में पकौड़ी की जगह एल्युमिनियम फॉयल में लपेटकर छोटे-छोटे पत्थर या बालू रख दीजिए. कह दो मम्मी ने स्पेशल पकौड़ी भेजी है. हालांकि उसके रैपर खोलते ही बता दें कि ये प्रैंक था वरना उसके दांतों को नुकसान हो सकता है.

3. रिमोट का जादू-

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घर के रिमोट के सेंसर पर टेप चिपका दीजिए, इससे रिमोट नहीं चलेगा और घर वालों को लगेगा कि रिमोट खराब हो गया है. ऐसे में बाद में टेप हटाकर बोलिएगा April Fool बनाया.

4. टूथपेस्ट ओरियो प्रैंक-

ओरियो बिस्किट की क्रीम निकालकर उसकी जगह टूथपेस्ट लगा दो. दोस्त को खिलाओ और उसके रिएक्शन को रिकॉर्ड कर लो. बहुत फनी लगेगा.

5. कलर चेंजिंग मिल्क-

दूध के पैकेट में खाने का रंग मिला दो (नीला, गुलाबी या हरा), जब कोई चाय या दूध पीने जाएगा तो रंग देखकर उछल पड़ेगा.

6. फेक फॉर सेल साइन-

घर के बाहर “For Sale” या “घर बिक्री के लिए” का बोर्ड लगा दो, जब बच्चे या परिवार वाले घर आएंगे तो घबरा जाएंगे. बाद में हंसकर बताना.

7. बार-बार अलार्म प्रैंक-

दोस्त के फोन में हर 30-45 मिनट पर अजीब-अजीब आवाज में अलार्म सेट कर दो, पूरे दिन परेशान रहेगा

8. बॉस का गुस्सा प्रैंक-

जब दोस्त नहा रहा हो या बाहर हो, तो कह दो बॉस का फोन आया था, बहुत गुस्सा थे. फोन में लास्ट डायल्ड नंबर बॉस का रख दो वो घबरा जाएगा

9. ऑटोकरेक्ट मेसैज-

दोस्त के फोन में ऑटोकरेक्ट सेटिंग बदल दो जैसे हां को नहीं बना दो आई लव यू को आई हेट यू बना दो. जब मैसेज करेगा तो मजा आएगा.

10- शावर सरप्राइज-

शावर कैप के अंदर छोटे-छोटे पेपर के टुकड़े या ग्लिटर भर दो। जब कोई नहाने जाएगा तो पानी के साथ सब कुछ गिरेगा.

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