Asli Or Nakli Haldi: हल्दी भारतीय किचन में आसानी से मिलने वाला मसाला है. आयुर्वेद में हल्दी के कई फायदों के बारे में बताया गया है. हल्दी का सेवन सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है. हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं, इसलिए सर्दी-ज़ुकाम और कफ की समस्या होने पर हल्दी मिले दूध का सेवन लाभकारी साबित होता है. सर्दी के मौसम में हल्दी सेवन करना लाभकारी होता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आप जिस हल्दी का सेवन कर रहे हैं वह असली है या नकली (Side effects of eating adulterated turmeric). आजकल असली हल्दी के नाम पर नकली हल्दी (how to check purity of turmeric) भी बेची जाती है. ऐसे में कुछ आसान ट्रिक्स को फॉलो करके आप असली और नकली हल्दी (Nakli Haldi) की पहचान कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-Also Read - Haldi Lip Balm: सर्दियों में क्या आपके भी फट जाते हैं होंठ? घर पर बनाएं हल्दी का लिप बाम

– एक गिलास में गर्म पानी लें और इसमें एक चम्मच हल्दी डाल दें. ध्यान रहे कि इसको मिक्स नहीं करना है. उसके बाद इसे 20 मिनट तक छोड़ दें. इससे हल्दी नीचे चली जाती है और पानी साफ रहता है तो हल्दी असली है लेकिन अगर पानी धुंधला हो जाता है तो इसमें मिलावट की गई है. Also Read - Haldi Pack Lagane Ke Baad Na Kare Yeh Kam: फेस पर हल्दी का पैक लगाने के बाद भूलकर भी ना करें ये गलतियां, चेहरा हो जाएगा बर्बाद

– हल्दी में मेटानिल येलो की मिलावट की गई है या नहीं तो इसके लिए एक टेस्ट ट्यूब में कुछ हल्दी लें और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदें को डालें और थोड़ा सा पानी डालकर टेस्ट ट्यूब को जोर से हिलाएं. ऐसा करने के बाद अगर ये गुलाबी या कोई अन्य रंग का हो जाता है तो इसका मतलब हल्दी पाउडर में मिलावट है. Also Read - Haldi Ke Side Effects: कहीं आप भी तो नहीं करते हैं ज्यादा हल्दी का सेवन? हो सकती है ये बड़ी बीमारियां

– साबुत हल्दी की जांच करने के लिए आप हल्दी के टुकड़े को एक पेपर पर रखकर इसमें ऊपर से ठंडा पानी डाल दें. ऐसा करने के बाद अगर हल्दी के टुकड़े से रंग निकलने लगे तो इसमें मिलावट हुई है.

इस तरह घर पर करें नकली हल्दी की पहचान (Is Tarah Kare Nakli Haldi Ki Pehchan)

– एक गिलास सादा पानी लें.

-इस पानी में एक चम्मच हल्दी पाउडर (Turmeric Powder) मिलाएं.

– जब हल्दी मिलावटी या नकली होगी तो पानी में घोलने के बाद पानी का रंग बदलने के साथ-साथ यह गिलास में नीचे जमा हो जाएगी

– नकली या मिलावटी हल्दी घोलने से पानी में हल्दी का रंग बहुत गाढ़ा होगा. जबकि, असली हल्दी का पाउडर मिलाने के बाद पानी का रंग हल्का पीला होता है.