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एवोकाडो है सेहत का खजाना, PM मोदी ने भी की तारीफ, जानिए इसके फायदे

Avocado Health Benefits: एवोकाडो एक विदेशी फल है, लेकिन भारत में इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है. PM मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी तारीफ की है. आइए जानते हैं कि इसे डेली डाइट में शामिल करने से कौन-कौन से फायदे मिलते हैं.

Written by: Sapna
Published: September 6, 2026, 1:08 PM IST
Avocado Benefits
एवोकाडो में मोनोअनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है, जिसे हेल्दी फैट माना जाता है.

एवोकाडो एक विदेशी फल है, लेकिन पिछले कुछ समय से भारत में इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है. इसकी बढ़ती मांग और भारत में हो रही खेती ने भी इसे चर्चा में ला दिया है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर एवोकाडो से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें भारत में इसकी बढ़ती लोकप्रियता और खेती के बारे में बताया गया. एवोकाडो का स्वाद हल्का क्रीमी और नट्स जैसा होता है, जिसकी वजह से यह खाने में काफी स्वादिष्ट लगता है. यह फल भले ही दूसरे फलों की तुलना में थोड़ा महंगा हो, लेकिन इसमें कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. बाजार में एवोकाडो की कीमत आमतौर पर करीब 150 रुपये से लेकर 500 रुपये तक हो सकती है. एवोकाडो में हेल्दी फैट, फाइबर, विटामिन और कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर एवोकाडो इतना खास क्यों माना जाता है और इसे डेली डाइट में शामिल करने से बॉडी को क्या-क्या फायदे मिलते हैं.

भारत में क्यों बढ़ रही है एवोकाडो की डिमांड?

कुछ साल पहले तक भारत में बहुत कम लोग एवोकाडो के बारे में जानते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर हेल्थ और फिटनेस से जुड़े कंटेंट बढ़ने के साथ लोगों की दिलचस्पी भी इसमें बढ़ी है. न्यूट्रिशन और हेल्दी डाइट को लेकर बढ़ती जागरूकता ने भी इसकी मांग बढ़ाने में भूमिका निभाई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक वीडियो के जरिए एवोकाडो की बढ़ती लोकप्रियता और किसानों के लिए इसकी खेती का जिक्र किया. वीडियो में बताया गया कि जो फल पहले बहुत कम लोगों की पसंद था, वह अब हेल्थ और प्रीमियम फूड मार्केट में अपनी जगह बना चुका है.

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पोषक तत्वों से भरपूर है एवोकाडो

एवोकाडो में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो डेली डाइट का हिस्सा बन सकते हैं. इसमें मुख्य रूप से हेल्दी फैट और फाइबर के साथ विटामिन B, C, E और K, फोलेट, पोटैशियम, मैग्नीशियम और कैरोटेनॉयड्स जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं. इसमें मौजूद हेल्दी फैट इसे दूसरे कई फलों से अलग बनाता है. यही वजह है कि इसे सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि पोषण के लिहाज से भी अच्छा ऑप्शन माना जाता है.

दिल की हेल्थ के लिए होता है फायदेमंद

एवोकाडो में मोनोअनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है, जिसे हेल्दी फैट माना जाता है. साथ ही इसमें फाइबर और पोटैशियम जैसे पोषक तत्व भी होते हैं. बैलेंस डाइट का हिस्सा बनाकर एवोकाडो का सेवन दिल की हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद करता है. अगर किसी व्यक्ति को पहले से हार्ट डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो सिर्फ एवोकाडो पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर की सलाह और पूरी डाइट पर ध्यान देना जरूरी है.

आंखों के लिए भी उपयोगी

एवोकाडो में ल्यूटिन और जियाजैंथिन जैसे कैरोटेनॉयड्स पाए जाते हैं. ये पोषक तत्व आंखों की हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं. इसलिए बैलेंस डाइट में एवोकाडो को शामिल करना आंखों के लिए जरूरी पोषण देने में मदद करता है. बच्चों से लेकर बड़े लोग इसे खा सकते हैं. इससे तनाव भी कम होता है. आंखों की रोशनी भी अच्छी बनी रहती है.

डाइजेशन के लिए फायदेमंद

एवोकाडो में अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है. फाइबर डाइजेशन सिस्टम के लिए फायदेमंद होता है और इसे डाइट में शामिल करने से पेट से संबंधित समस्याएं भी कम होती हैं. एवोकाडो में मौजूद कुछ पोषक तत्व आंतों की हेल्थ को सपोर्ट करते हैं. अगर आपकी डाइट में फाइबर की कमी है, तो एवोकाडो के साथ फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दालों को शामिल करना एक बेहतर ऑप्शन होता है.

डायबिटीज के पेशेंट के लिए फायदेमंद

एवोकाडो में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अपेक्षाकृत कम और फाइबर की मात्रा अच्छी होती है. फाइबर वाली चीजें खाने के बाद ब्लड शुगर के तेजी से बढ़ने को कंट्रोल करने में मदद करती हैं. इसी वजह से बिना चीनी या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों के साथ एवोकाडो को बैलेंस डाइट में शामिल किया जा सकता है. डायबिटीज के मरीजों को अपनी पूरी डाइट, दवाइयों और ब्लड शुगर के स्तर को ध्यान में रखते हुए ही भोजन का चुनाव करना चाहिए.

कैसे खा सकते हैं एवोकाडो?

एवोकाडो को खाने के कई आसान तरीके हैं. इसे सलाद में डाल सकते हैं, टोस्ट पर स्प्रेड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सैंडविच और दूसरी हेल्दी रेसिपी में शामिल कर सकते हैं. इसका क्रीमी टेक्सचर इसे कई डिशेज के लिए अच्छा ऑप्शन बनाता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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