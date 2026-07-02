डिनर करने के बाद इन 5 गलतियों को करने बचें, वरना बिगड़ सकता है आपका पाचन सिस्टम

Dinner Mistakes: डिनर करते समय अगर आप भी कुछ गलतियों को करते हैं, तो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपका पेट बिगड़ भी सकता है. आइए आपको बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: July 2, 2026, 7:11 PM IST
(Pic credit-AI)
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Dinner Mistakes: दिनभर की भागदौड़ के बाद रात का खाना डिनर करना बेहद ही जरूरी होता है कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, जिनको हम खाना खाने के दौरान या बाद में करते हैं, जिस कारण हमारा पेट खराब हो सकता है और सेहत पर इसका बुरा असर भी काफी ज्यादा पड़ता है. लेकिन कई लोग स्वादिष्ट भोजन करने के बाद कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो धीरे-धीरे उनके शरीर को पाचन को पूरी तरह से खराब कर देता है. ऐसे में फिर गैस, एसिडिटी, अपच, पेट फूलना और कब्ज जैसी समस्याएं होने लग जाती है. अगर आप भी नहीं जानते हैं, वो गलतियां कौन-कौन सी हैं, तो आइए आपको इस खबर में में बताते हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए.

डिनर करने के बाद कौन सी 5 गलतियों को नहीं करना चाहिए?

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1. खाना खाते ही तुरंत लेटना

अगर आप डिनर करते हैं और उसके बाद तुरंत खाना खाते ही लेट जाते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. यह आदत एसिड रिफ्लक्स और सीने में जलन की समस्या की समस्या को काफी हद तक पैदा कर सकता है और फिर आपका पेट खराब भी हो सकता है.

2. ज्यादा मीठा खाने से बचें

अगर आप डिनर करने के बाद जरूरत से ज्यादा मीठा खाते हैं, तो आपको ऐसा गलती से भी नहीं करना चाहिए, ये आपकी सेहत को काफी ज्यादा खराब कर सकती है. डिनर के बाद मिठाई, आइसक्रीम या शुगर वाले ड्रिंक्स का सेवन आपको कम से कम ही करना चाहिए.

3. डिनर के तुरंत बाद भारी एक्सरसाइज

कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो डिनर करने के बाद तुरंत भारी एक्सरसाइज को करते हैं, लेकिन आपको ऐसा गलती से भी नहीं करना है. डिनर के बाद केवल 10-15 मिनट की हल्की वॉक आप कर सकते हैं, लेकिन भारी चीजों को करने से आपको बचना है.

4. बहुत ज्यादा चाय या कॉफी

अधिकतर लोगों की ये आदत होती है, कि डिनर करने के बाद चाय या कॉफी अधिक मात्रा में पीते हैं, ऐसा अगर आप करते हैं, तो ये आपके शरीर को खराब कर सकती है. आपको नींद न आने की दिक्कत हो सकती है. अगर रात में कुछ गर्म पीना चाहते हैं, तो बिना कैफीन वाली चीजों को पी सकते हैं.

5. डिनर के तुरंत बाद सो जाना

डिनर करने के बाद अगर आप तुरंत सो जाते हैं,तो ऐसी गलती को आपको करने से बचना चाहिए. ये आपकी हेल्थ को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. रात का खाना सोने से कम से कम 2 घंटे पहले खा लेना चाहिए, ऐसा करने से आपका खाना अच्छे से पच भी जाता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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