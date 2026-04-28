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हवाई जहाज में यात्रा के दौरान भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर
Avoid Flight Travel Mistakes: हवाई जहाज में यात्रा के दौरान कुछ ऐसी गलतियों को कर बैठते हैं, जो उनकी सेहत पर बुरा असर डालता है. आज आपको भी बताते हैं कौन सी 5 गलतियों को आपको करने से बचना चाहिए.
Avoid Flight Travel Mistakes: आजकल लोग अच्छी सुविधा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हवाई यात्रा का सहारा लेते हैं, जो बेहद ही आम है. कई बार लोग हवाई जहाज में यात्रा के दौरान कुछ ऐसी गलतियों को कर देते हैं, जो हमारी हेल्थ पर काफी ज्यादा बुरा असर डाल सकती है. आज आपको इस खबर में बताते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं, जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए वरना कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आइए आप भी जान लीजिए.
हवाई जहाज में यात्रा के दौरान कौन सी 5 गलतियों को नहीं करना चाहिए?
1. पानी पीने में कमी
हवाई जहाज में यात्रा के दौरान काफी सारी छोटी-छोटी गलतियां होती हैं, जिसको करने से आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है. अगर आप पानी पीने में कमी करते हैं, तो आपकी सेहत खराब होने वाली है. आपको हर घंटे-घंटे में पानी का सेवन करते रहना चाहिए.
2. तली-भूनी चीजें
अगर आप हवाई जहाज में यात्रा के दौरान तली-भूनी चीजों का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है इसलिए आपको हमेशा हेल्दी और हल्की मील ही लेनी चाहिए. फल, नट्स या सूखे मेवे आपको समय-समय पर खाते रहने चाहिए.
3. कंफर्टेबल कपड़े
फैशन के चक्कर में अगर आप हैवी या फैशनेबल कपड़ों को पहनते हैं, तो हवाई यात्रा के दौरान आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है. आपको सूती के हल्के-हल्के कपड़ों को पहनना चाहिए. आप अपने साथ जैकेट या शॉल को भी जरूर रखें, ताकि थोड़ा सी भी ठंडी लगने पर आप इसको पहन सकें. आपको अपने साथ सभी जरूरत की चीजों को कैरी करना ही चाहिए. क्या पता कब कौन सी चीजें काम आ जाए?
4. कानों की सेफ्टी
हवाई यात्रा के दौरान आपको कानों में दर्द हो सकता है, जो कि बड़ा ही आम होता है इसलिए कानों की सेफ्टी हमेशा करनी ही चाहिए. आपको कानों में कुछ ना कुछ पहन लेना है ताकि आपके कानों तक आवाज कम जा सके. यही छोटी-छोटी चीजें आपकी हेल्थ को सुधार देगी.
5. सीट बेल्ट पहनना न भूलें
हवाई यात्रा के दौरान सीट बेल्ट पहनना काफी ज्यादा जरूरी होता है इसलिए आपको इसको पहनना काफी ज्यादा जरूरी होता है. यह आपकी सुरक्षा के लिए बेहद ही जरूरी मानी जाती है. अगर आप भी इस तरह की छोटी-छोटी गलतियों को करते हैं, तो आपको तुरंत इसमें बदलाव की काफी ज्यादा जरूरत है और बताएं गए सभी टिप्स को आपको अपना लेना चाहिए.