Avoid these things to eat if you are Covid-19 Positive: देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है, इस कारण सभी लोग बहुत परेशान है. अच्छी बात यह है ज्यादातर लोग घर पर ही रहकर इस वायरस को मात दे सकतें है. संक्रमित होने पर आपकों सबसे ज्यादा ध्यान अपनी इम्युनिटी यानि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर देने की जरूरत है. जो लोग कोविड-19 (Covid-19) संक्रमित हो चुके है वह अपनी डेली डायट में विटामिन डी और सी जरूर शामिल करें. इसके अलावा ठीक होने तक आप कुछ चीजों को परहेज़ करें. Also Read - Clay Pot Water: गर्मियों में घड़े के पानी का रोजाना करें इस्तेमाल, होगें 5 बेमिसाल फायदे

आप अगर कोरोना से जूझ रहे है और रिकवर कर रहे है तो इन चीजों को भूलकर भी ना खाएं वरना यह आपकों नुकसान हो सकता है. Also Read - Covid-19: कितना होना चाहिए बॉडी में ऑक्सीजन लेवल? जानिए शरीर में कम Oxygen level को कैसे पहचानें

1. कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन ना करें

कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति इस बात का खास ख्याल रखें की वो किसी तरह के ठंडे शीतल पीने वाली चीजों का सेवन ना करें. ठंडा पानी पाने से शरीर में सूजन आ सकती है और आपकी रिकवरी में बाधा बन सकती है. Also Read - Garlic Juice Benefits: लहसुन के जूस के फायदे, जानें कोरोना काल में कैसे बूस्ट करता है इम्यूनिटी

2. तला भुना खाने का ना करें सेवन

आपकों हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि कोरोना संक्रमण में तला भुना खाना आपकी सेहत के लिए बिलकुल भी ठीक नहीं होता क्योंकि तली चीजों में वसा यानि फैट (Fats) बहुत अधिक मात्रा में होता है. एक्सपर्ट के अनुसार कोविड पॉजिटिव मरीजों को इलाज के दौरान तले खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह दी जाती है. रिपोर्ट में कहा गया कि इस तरह के खाने की चीजों से कोविड मरीज के शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता को कम हो जाती है और खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है. इससे मरीजों में हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है.

3. मसालेदार भोजन को करें इग्नोर

कोरोना संक्रमित मरीज को सह ध्यान देना चाहिए की वो मसालेदार भोजन के सेवन से बचें. मसालेदार भोजन गले में जलन पैदा कर देता है जिससे आपकों खांसी की समस्या पैदा हो सकती है. आप खाने में लाल मिर्च की जगह काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकती है क्योंकि इसमें जीवाणुरोधी गुण मौजूद होते है जो मरीज को जल्दी ठीक होने में मदद करते है.

4. प्रोसेस्‍ड फूड का ना करें सेवन

अगर आप कोरोना संक्रमित है तो प्रोसेस्‍ड फूड का सेवन बिलकुल ना करें क्योंकि यह आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है. डिब्बाबंद प्रोसेस्‍ड फूड में सोडियम की अधिक मात्रा होती है जिससे मरीजों की जल्द रिकवर होने की गति कम हो जाती है. सोडियम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है जिससे शरीर और भी कमजोर हो जाता है.

5. भूलकर भी ना पिएं शराब

अगर आप कोरोना से रिकवर कर रहें है तो भूलकर भी शराब का सेवन ना करें. शराब पीने से रिकवरी के दौरान ली जाने वाली कुछ दवाओं का असर कम हो सकता है जिससे आपकी रिकवरी रेट कम हो सकती है. आप जल्दी ठीक होने के लिए छाछ या नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं.

(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं पर आधारित है. हम इसकी पुष्टी नहीं कर रहें है. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें.)