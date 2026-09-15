इंडक्शन साफ करते समय न करें ये गलती, जानें कब और कैसे करें सफाई

Induction Cleaning Tips: आजकल गैस की जगह इंडक्शन का चलन तेजी से बढ़ा है, क्योंकि इस पर काम करना बहुत आसान होता है और इसे आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं. इसकी सफाई करते समय कुछ गलतियां लोग कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी चमक कम पड़ सकती है. इसलिए इसकी सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए.

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इससे तेल, मसाले और खाने के दाग लंबे समय तक सतह पर नहीं टिकेंगे और इंडक्शन की चमक भी बरकरार रहेगी.

जब से मार्केट में इंडक्शन आया है, लोग गैस और चूल्हे का यूज कम ही कर रहे हैं, क्योंकि इस पर खाना बहुत आसानी से बन जाता है और इसको यूज करने के लिए सिर्फ बिजली की जरूरत होती है, बाकी किसी भी चीज की झंझट नहीं रहती. इसलिए लोग सुविधा के लिए इसे खरीदते हैं. जब खाना बनता है, तो इसके ऊपर तेल, मसाले, दाग-धब्बे और गंदगी लग जाती है, जिसकी वजह से यह गंदा हो जाता है और अगर बाद में इसे साफ किया जाए, तो यह गंदगी जम जाती है, जिसे साफ करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में बहुत से लोग इंडक्शन का स्विच बिजली बोर्ड में लगा रहने के बाद भी इसकी सफाई कर देते हैं. ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आपको करंट लग सकता है. इसलिए जान लीजिए कि इंडक्शन की सफाई कैसे करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

बिजली का कनेक्शन लगा हो तो न करें सफाई

इंडक्शन साफ करते समय सबसे जरूरी बात इसकी सुरक्षा है. कई लोग जल्दबाजी में प्लग को बिजली के बोर्ड में लगा रहने देते हैं और उसी समय सफाई शुरू कर देते हैं. ऐसा करना सही नहीं है. सफाई से पहले इंडक्शन का प्लग निकाल दें और यह सुनिश्चित करें कि उपकरण पूरी तरह बंद हो. इसके अलावा, अगर इंडक्शन खाना बनाने के बाद गर्म है तो तुरंत उस पर पानी या गीला कपड़ा न लगाएं. पहले इसे ठंडा होने दें, फिर सफाई करें.

क्या इंडक्शन पर चर्मपत्र पेपर रखना सही है?

एक तरीका बर्तन और इंडक्शन की सतह के बीच चर्मपत्र पेपर रखने का है. इससे खाना पकाते समय तेल या ग्रेवी के छींटे सीधे कांच की सतह पर गिरने के बजाय पेपर पर पड़ते हैं. इससे खाना बनने के बाद सफाई कुछ आसान होती है, लेकिन इस तरीके को हर इंडक्शन मॉडल के लिए सुरक्षित नहीं माना जा सकता. अलग-अलग कंपनियों के उपकरणों की डिजाइन और तापमान सीमा अलग होती है. इसलिए ऐसा कोई भी हैक अपनाने से पहले इंडक्शन के मैनुअल में दिए गए निर्देश जरूर पढ़ें.

पेपर इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान

अगर आपके इंडक्शन के निर्माता ने इस तरह के पेपर के इस्तेमाल की अनुमति दी है, तभी इसे आजमाएं. पेपर का आकार इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वह इंडक्शन के किनारों तक बाहर निकले. इसे बर्तन के नीचे सपाट तरीके से रखना चाहिए. पेपर को खाली इंडक्शन पर रखकर गर्म न करें. खाना पकाते समय अगर पेपर का कोई हिस्सा जलने लगे, रंग बदलने लगे, धुआं दिखाई दे या जलने जैसी गंध आए, तो तुरंत खाना पकाना बंद कर दें और पेपर हटा दें. साथ ही, चर्मपत्र पेपर और सामान्य बटर पेपर को एक जैसा न समझें. दोनों की गर्मी सहने की क्षमता अलग हो सकती है. इसलिए पैकेट पर दी गई तापमान सीमा जरूर जांच लें.

इंडक्शन साफ करने का आसान तरीका

अगर पेपर इस्तेमाल करना आपके इंडक्शन के लिए सही नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. नियमित सफाई से भी इंडक्शन को साफ और चमकदार रखा जा सकता है. खाना बनाने के बाद सबसे पहले इंडक्शन को बंद करके उसका प्लग निकाल दें. इसके बाद इसे पूरी तरह ठंडा होने दें. सफाई के लिए मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें. हल्के गीले कपड़े से सतह को धीरे-धीरे साफ किया जा सकता है. अगर तेल या खाने के दाग ज्यादा हैं, हल्के डिश सोप या उपयुक्त कुकटॉप क्लीनर का इस्तेमाल करें. सफाई के दौरान सतह को जोर से रगड़ने या खुरदरे स्क्रबर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कांच पर खरोंच आ सकती है.

रोजाना सफाई से नहीं जमेंगे दाग

इंडक्शन को लंबे समय तक साफ रखने का सबसे आसान तरीका है कि खाना बनाने के बाद उसकी सफाई को टालें नहीं. हर बार खाना बनने के बाद उपकरण को ठंडा होने दें और फिर सतह को मुलायम कपड़े से साफ कर दें. इससे तेल, मसाले और खाने के दाग लंबे समय तक सतह पर नहीं टिकेंगे और इंडक्शन की चमक भी बरकरार रहेगी.