Most Popular Baby Names of 2022: बच्‍चे का नाम रखना आसान नहीं होता. नाम के अर्थ के साथ उस शब्द का सही से उच्चारण भी पता होना जरूरी है. थोड़ी सी लापरवाही आपके बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में कुछ लोग अपने बच्‍चों के नाम धर्म या जन्म तिथि के साथ-साथ ट्रेंड को ध्यान में रखकर भी सोचते हैं. यदि आप 'ख' (good name that starts with 'KH') से अपने बच्चे का नाम रखना चाहते हैं तो यहां दिए कुछ आइडियाज आपके बेहद काम आ सकते हैं. आज का हमारा लेख ख से शुरू होने वाले नामों पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि बच्चों के नाम 'ख' से कौन-कौन से नाम रख सकते हैं और नाम के अर्थ के बारे में भी जानेंगे. पढ़ते हैं आगे…

‘ख’ से शुरू होने वाले बच्चों के नाम (Baby Name List)

नाम – खागेश

अर्थ – पक्षियों का राजा, राजा

लिंग – लड़का

धर्म – हिंदू

नाम – खुशमित

अर्थ – खुशियों का दोस्त, अच्छे समय का साथी

लिंग – लड़का

धर्म – हिंदू

नाम – खुशवंत

अर्थ – जीवन सुख, समृद्धि से भरा

लिंग – लड़का

धर्म – हिंदू

नाम – खुशी

अर्थ – मुस्कान

लिंग – लड़की

धर्म – हिंदू

नाम – खेमचन्द्र

अर्थ – एक खूबसूरत चांद, चंद्रमा

लिंग – लड़का

धर्म – हिंदू

नाम – खैरिया

अर्थ – अच्छा, धर्मार्थ

लिंग – लड़की

धर्म – हिंदू

नाम – ख्यति

अर्थ – प्रसिद्धि

लिंग – लड़की

धर्म – हिंदू

नाम – ख्वाइश

अर्थ – इच्छा

लिंग – लड़की

धर्म – हिंदू

नाम – खुश्मीत

अर्थ – मुबारक दोस्त

लिंग – लड़का

धर्म – हिंदू

नाम – खुसिला

अर्थ – खुश, सुखद

लिंग – लड़का

धर्म – हिंदू

नाम – खेंवंत

अर्थ – शांति और खुशी से भरा हुआ

लिंग – लड़का

धर्म – हिंदू

नाम – खगेंद्र

अर्थ – पक्षियों के प्रभु, देवता

लिंग – लड़का

धर्म – हिंदू

नाम – खनॊम

अर्थ – विश्वस्त

लिंग – लड़का

धर्म – हिंदू