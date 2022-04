Most Popular Baby Names of 2022: अपने बच्‍चे का नाम सोचने में अकसर पेरेंट्स दुविधा में रहते हैं. वे चाहते हैं कि उनके बच्चे का नाम (Baby’s Name) ट्रेंड के हिसाब से रखा जाए. यही वजह होती है कि कुछ लोग अपने बच्‍चों के नाम धर्म या जन्म तिथि के साथ-साथ ट्रेंड के हिसाब को ध्यान में रखकर रखते हैं. यदि आप ‘त/ट’ (good name that starts with T) से अपने बच्चे का नाम रखना चाहते हैं तो यहां दिए कुछ आइडियाज आपके बेहद काम आ सकते हैं. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि बच्चों के नाम ‘ट/त’ से कौन-कौन से रख सकते हैं और नाम के अर्थ के बारे में भी जानेंगे. जानते हैं आगे…Also Read - अब अपने बच्चे का नाम रखें 'य' अक्षर से, यहां दिए आइडियाज करेंगे आपकी मदद

‘ट/त’ से शुरू होने वाले बच्चों के नाम (Baby Name List)