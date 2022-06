Nick Name for Baby boys in Hindi: बच्चों को उनके असल नाम से ज्यादा निकनेम से पुकारा जाता है. ऐसे में बता दें कि बच्चे का निक नेम माता-पिता को बेहद सोच-समझ कर रखना चाहिए. हालांकि आज कल माता-पिता बच्चे के नाम को लेकर काफी अवेयर हैं फिर भी वे कभी -कभी आइडियाज की कमी होने के कारण पुराने नामों में से ही कुछ चुन लेते हैं. ऐसे में यहां दिए आइडियाज माता पिता के काम आ सकते हैं. जी हां, यहां कुछ ट्रेडिंग निक नेम दिए जा रहे हैं, जिनमें से कोइ एक नाम आप अपने बच्चे का रख सकते है. आज के लेख के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने बच्चों का कौन-सा निकनेम रख सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…Also Read - बच्चों का नाम: अपनी लड़की का रखें प्यारा सा निक नेम, यहां दिए 40 नामों में से चुनें एक

बच्चों के निक नेम