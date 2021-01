नई दिल्ली: विदेशों की ही तरह अब भारत में भी शादी से पहले बैचलर पार्टी काफी ट्रेंड करने लगी हैं. अब हर कोई शादी से पहले बैचलर पार्टी जरूर करता है. इस दौरान लोग जमकर एंजॉय करते हैं. ऐसे में अगर आपकी शादी इन सर्दियों में होने वाली है और आप भी बैलचर पार्टी का सोच रही हैं तो हमारे पास आपके लिए काफी अच्छे आइडियाज हैं. आज हम आपको सर्दियों में बैचलर पार्टी ऑर्गेनाइज करने के कुछ टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं. जिससे आपकी बैचलर पार्टी काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी. आइए जानते हरैं इन आइडियाज के बारे में- Also Read - काम्या पंजाबी ने की Bachelor Party में खूब मस्ती ,कहा- No More Single

– आप आपनी बैचलर पार्टी मनाने के लिए पहाड़ों पर जा सकती हैं. पहाड़ों पर बैचलर पार्टी सेलिब्रेट करना काफी इंटरेस्टिंग साबित हो सकता है. आप हिमाचल, नैनिताल जैसी जगहों पर अपनी बैचलर पार्टी सेलिब्रेट कर सकती हैं.

– अपनी बैचलर पार्टी को यादगार बनाने के लिए आप इस पार्टी में गेम्स को शामिल कर सकती हैं. आप इसके लिए इंडोर और आउटडोर गेम्स को शामिल कर सकती हैं. आप गेम्स कॉम्पिटिशन भी ऑर्गनाइज कर सकती हैं.

– आप किसी विंटर पेस्टिवल के टाइम पर अपनी बैचलर पार्टी रख सकती हैं. ताकि आप बैचलर पार्टी के साथ ही फेस्टिवल को भी खूब एंजॉय कर सकें. इसके लिए आप सभी तैयारियां करें.

– बैचलर पार्टी को मजेदार बनाने के लिए आप अपने सभी दोस्तों के लिए कॉस्ट्यूम पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकती हैं. विंटर पार्टी के लिए आप कॉस्ट्यूम भी उसी प्रकार से डिसाइड करें.