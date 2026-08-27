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किचन के सिंक से आती है बदबू? इन आसान नुस्खों से पाएं छुटकारा

kitchen sink cleaning: किचन के सिंक से कई बार बदबू आने लगती है, जिसकी वजह से पूरे किचन में बदबू फैल जाती है. लेकिन इस समस्या का समाधान आपकी किचन में रखी कुछ चीजों में ही छिपा है.

Written by: Sapna
Published: August 27, 2026, 12:51 PM IST
Kitchen sink smell
बदबू को बार-बार लौटने से रोकने के लिए कुछ छोटी-छोटी आदतें अपनाना जरूरी है.

किचन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजों में सिंक भी शामिल है. बर्तन साफ करने हों, सब्जियां धोनी हों या फिर कोई दूसरा सफाई का काम करना हो, सबसे पहले सिंक का ही इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में कई बार बर्तनों की गंदगी और खाने के छोटे-छोटे टुकड़े सिंक की नली में फंस जाते हैं. धीरे-धीरे यही गंदगी सड़ने लगती है और इससे सिंक से बदबू आने लगती है. इसकी वजह से पूरे किचन में दुर्गंध फैल जाती है. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. किचन में मौजूद कुछ आसान चीजों की मदद से आप सिंक की बदबू को दूर कर सकते हैं.

बेकिंग सोडा और सिरका

सिंक की नाली की सफाई के लिए बेकिंग सोडा और सिरके का यूज़ किया जा सकता है. इसके लिए पहले ड्रेन में करीब आधा कप बेकिंग सोडा डालें. इसके बाद एक कप सफेद सिरका डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें. दोनों के संपर्क में आने पर झाग बनेगा, जो जमा गंदगी को ढीला करने में मदद कर सकता है. करीब 15 से 20 मिनट बाद गर्म पानी नाली में डालकर इसे साफ कर दें. इससे सिंक के अंदर जमी गंदगी बाहर निकल जाएगी.

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नींबू और नमक आएंगे काम

नींबू और नमक भी सिंक को साफ करने के काम आ सकते हैं. इसके लिए आधे नींबू पर थोड़ा नमक लगाकर उसे सिंक और ड्रेन के आसपास रगड़ें. आप चाहें तो नींबू के छिलकों को छोटे टुकड़ों में काटकर ड्रेन के पास रख सकते हैं और बाद में गर्म पानी बहा सकते हैं. नींबू की ताजगी सिंक की दुर्गंध कम करने में मदद करती है. इससे किचन में फ्रेशनेस भी आएगी और सिंक भी साफ हो जाएगा.

गर्म पानी से करें सफाई

सिंक की नाली में जमा चिकनाई और गंदगी को हटाने के लिए गर्म पानी भी उपयोगी हो सकता है. समय-समय पर सावधानी से गर्म पानी नाली में डालने से पाइप में चिपकी चिकनाई ढीली होती है. खासकर बर्तन धोने के बाद नाली में ग्रीस जमा होने से रोकना जरूरी है. बहुत ज्यादा गर्म या उबलता पानी डालने से पहले अपने सिंक और पाइप की सामग्री के इंस्ट्रक्शन के बारे में जान लें कि क्या वो उसे झेल पाएंगे या नहीं, ताकि बाद में कोई दिक्कत न आए.

संतरे के छिलकों का यूज़

सिंक से आने वाली बदबू को कम करने के लिए संतरे के छिलके भी यूज़ किए जा सकते हैं. इसके लिए छिलके को सिंक की सतह और ड्रेन के आसपास हल्के हाथ से रगड़ें. कुछ देर बाद पानी से सिंक को अच्छी तरह धो लें. इससे सिंक में ताजगी महसूस होती है. यह किचन के लिए फ्रेशनर की तरह काम करता है.

इन बातों का रखें ध्यान

बदबू को बार-बार लौटने से रोकने के लिए कुछ छोटी-छोटी आदतें अपनाना जरूरी है. बर्तन धोने से पहले प्लेट में बचा खाना कूड़ेदान में डाल दें. तेल और घी को सीधे सिंक में न बहाएं, क्योंकि इससे पाइप में चिकनाई जम जाती है. ड्रेन कवर का इस्तेमाल करें, ताकि खाने के बड़े टुकड़े नाली में जाने से बचें. सिंक और ड्रेन की टाइम पर सफाई करते रहें. अगर सफाई के बावजूद सिंक से लगातार तेज बदबू आती है या पानी निकलने में भी परेशानी हो रही है, तो पाइप में गहरा ब्लॉकेज या दूसरी समस्या हो सकती है. ऐसी स्थिति में प्लंबर से जांच करवाना बेहतर रहेगा.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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