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पेट की इन समस्याओं का देसी इलाज है बेल! जानिए इस पेड़ के औषधीय गुण

भारत में बेल का महत्व सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है. आयुर्वेद में सदियों से इस्तेमाल होने वाले इस पौधे के फल, पत्तियों और जड़ को कई पारंपरिक औषधीय उपयोगों से जोड़ा गया है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: September 9, 2026, 4:20 PM IST
पेट की इन समस्याओं का देसी इलाज है बेल! जानिए इस पेड़ के औषधीय गुण
  • बेल यानी Aegle marmelos भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया जाने वाला औषधीय पौधा है
  • इसके फल, पत्तियों और जड़ का इस्तेमाल आयुर्वेद में कई पारंपरिक उपचारों में किया जाता है
  • बेल में एंटी-डायरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीमाइक्रोबियल जैसे औषधीय गुण बताए गए हैं
  • धार्मिक रूप से भी बेल का विशेष महत्व है और भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा सदियों पुरानी है

भारत में पेड़-पौधों का महत्व सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि प्राचीन समय से ही कई पौधों का इस्तेमाल औषधीय जरूरतों के लिए भी किया जाता रहा है. ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पौधा है बेल, जिसे संस्कृत में बिल्व और अंग्रेजी में वुड एप्पल कहा जाता है. नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, आयुष मंत्राल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बेल के औषधीय महत्व से जुड़ी जानकारी साझा की है.

एगल मार्मेलोस-

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वनस्पति विज्ञान में बेल का नाम एगल मार्मेलोस है और यह रैसेसी परिवार से संबंधित है. यह पेड़ मुख्य रूप से भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया का मूल निवासी माना जाता है. भारत में यह सूखे जंगलों और मैदानी क्षेत्रों में आमतौर पर देखने को मिलता है. खास बात यह है कि बेल अलग-अलग तरह की जलवायु में भी आसानी से पनप सकता है और कम उपजाऊ मिट्टी में भी अच्छी तरह बढ़ने की क्षमता रखता है.

बेल का पेड़ मध्यम आकार का पर्णपाती वृक्ष होता है, जिसकी ऊंचाई करीब 15 मीटर तक पहुंच सकती है. इसकी पत्तियां तीन पत्तियों वाले समूह यानी त्रिपर्णी होती हैं और इनमें हल्की सुगंध होती है. बेल के फूल हरे-सफेद रंग के और सुगंधित होते हैं. इसका फल कच्चा और सूखने के बाद भी कई पारंपरिक उपयोगों में काम आता है.

औषधीय गुण-

आयुर्वेद में बेल को लंबे समय से महत्वपूर्ण औषधीय पौधे के रूप में देखा जाता है, इसके फल, पत्तियां और जड़ विभिन्न पारंपरिक औषधीय उपयोगों में इस्तेमाल किए जाते हैं. विशेष रूप से बेल के फल को पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं में उपयोगी माना जाता है. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के अनुसार इसमें एंटी-डायरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीमाइक्रोबियल जैसे औषधीय गुण बताए गए हैं. इसके अलावा इसमें एंटीबायोटिक और ब्रोंकोडायलेटर गतिविधियों का भी जिक्र किया गया है.

बेल का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी काफी गहरा है. भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा सदियों पुरानी है. यहीं वजह है कि बेल का पेड़ भारतीय परंपरा में औषधीय उपयोग के साथ-साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी विशेष स्थान रखता है. (input-आईएएनएस)

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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