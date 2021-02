Banana Shake For Weight Loss: केले को लेकर सभी लोगों में यह धारणा है कि इसे खाने से वजन बढ़ता है. पतले लोगों को अक्सर केले (Banana Shajke Se Kam Kare Weight) खाने की सलाह दी जाती है. केले को लेकर लोगों का मानना वजन बढ़ाने के लिए केला सबसे अच्छा ऑप्शन है. पोटेशियम, जिंक, आयरन आदि मिनरल के साथ-साथ इसमें विटामिन A, B, C और E आदि पोषक तत्वों से भरपूर केला एनर्जी का एक मजबूत स्रोत है. पेट संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए केल काफी फायदेमंद होता है. लेकिन आज हम केले के बारे में आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपको पता होगा. वजन बढ़ाने के साथ ही केला (Patle Hone Ke Liye Piye Banana Shake) वजन कम करने के लिए भी काफी फायदेमंद होता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह बनाना शेक (kele se vajan kaise kam kare)का सेवन करने से आप अपना वजन कम कर सकते हैं. आइए जानते हैं- Also Read - Weight Loss Tips: फेस्टिव सीजन में जमकर मिठाई खाने से बढ़ गया है आपका वजन? इन तरीकों से करें कम

बनाना शेक के फायदे Also Read - केले के साथ ही इसकी जड़ भी होती हैं सेहत के लिए फायदेमंद, इन सभी समस्याओं से मिलता है छुटकारा

वजन कम करने में मदद- एक केले में 3 से 4 ग्राम फाइबर होता है. जिस कारण यह वजन कम करने में मदद करता है. इसे आप अनहेल्दी चीजों के बदले में खा सकते हैं. Also Read - Kuttu vs Singhara: कुट्टू या सिंघाड़ा में से जानें वजन घटाने के लिए किसी आटे का करें सेवन

भूख को कम करे- केला खाने से पेट भरा रहता है. जिस कारण आप एक्स्ट्रा खाने से बचते हैं. जब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा खाना नहीं जाएगा तो आपको वजन भी नहीं बढ़ेगा.

मसल्स मास बढ़ाए- बनाना शेक के सेवन से मसल्स बढ़ते हैं. पतले लोगों के लिए बनाना शेक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यह वजन बढ़ाने में भी मदद करता है.

पाचन को बेहतर करे- बनाना शेक का सेवन गैस्ट्रिक और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर रखता है. केला पाचन के लिए बहुत अच्छा है और कब्ज को कम करने काकाम करता है.

पोषक तत्वों से भरपूर- बनाना शेक पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है. यह हड्डियों को मजबूत करता है और मस्तिष्क के काम में सुधार करता है.

हैंगओवर को कम करे- बनाना शेक में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है जिससे आपको हैंगओवर को कम करने में मदद मिल सकती है.