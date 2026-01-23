Hindi Lifestyle

Basant Panchami 2026 Top Wishes Greetings Messages Mantras In Hindi To Share On Saraswati Puja

Basant Panchami 2026 Wishes: सरस्वती मां के आशीर्वाद और बसंत की खुशबू के साथ अपनों को भेजें ये खास संदेश

बसंत पंचमी का पावन पर्व हमें अज्ञान से मुक्ति और ज्ञान की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है. ऐसे में इस दिन अपने प्रियजनों को ये संदेश भेजकर मां सरस्वती से उनकी सफलता और खुशियां की कामना करें.

भारत में हर त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इन्हीं त्योहारों में से एक है बसंत पंचमी, जिसे वसंत पंचमी या सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है. यह पर्व इस बात का संकेत देता है कि बसंत ऋतु की शुरुआत अब हो गई है. ये पर्व हिंदू कैलेंडर के माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है. इस साल 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी (शुक्रवार) को यानी कल मनाया जाएगा. इस दिन मुख्य रूप से मां सरस्वती की पूजा की जाती है.

मां सरस्वती जिन्हें ज्ञान, बुद्धि, संगीत, कला, विद्या और रचनात्मकता की देवी माना जाता है, ऐसे में छात्र इस दिन मां से आशीर्वाद मांगते हैं ताकि उन्हें पढ़ाई, कला और जीवन में सफलता मिले. स्कूल-कॉलेजों में विशेष पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना गाई जाती है. बसंत पंचमी पर घर में पीले रंग का पकवान बनाया जाता है, साथ ही साथ लोग पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि पीला रंग सरसों के फूलों और बसंत की ताजगी का प्रतीक माना जाता है. इस दिन घरों में पीले फूल, हल्दी और केसर का इस्तेमाल होता है. साथ ही साथ प्रसाद और मिठाइयों में केसरी हलवा, बूंदी लड्डू, चावल की खीर, पुआ और अन्य पीली मिठाइयां बनाई जाती हैं. उत्तर भारत में इस दिन लोग पतंगबाजी भी करते हैं, जबकि बंगाल, ओडिशा, असम और बिहार में सरस्वती पूजा की जाती है. किताबें, वाद्ययंत्र और पेन-कॉपी मां के चरणों में रखकर पूजा की जाती है. कई लोग इस दिन पढ़ाई की शुरुआत, नया संगीत सीखना या कोई नया काम शुरू करते हैं, क्योंकि यह दिन बहुत शुभ माना जाता है.

बसंत पंचमी की शुभकामनाएं और संदेश-

मां सरस्वती आपको ज्ञान का प्रकाश दें और जीवन में हर सफलता मिले. बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

पीली बहार आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाए, हैप्पी बसंत पंचमी!

मां सरस्वती की कृपा से आपका जीवन ज्ञान, बुद्धि और सुख से भर जाए. शुभ सरस्वती पूजा!

अंधकार दूर हो और ज्ञान का दीपक जल उठे. बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं!

बसंत की मधुर हवा आपके जीवन को नई ताजगी लाए. हैप्पी वसंत पंचमी!

पढ़ाई में सफलता, कला में उन्नति और जीवन में शांति मिले. मां सरस्वती का आशीर्वाद सदा बना रहे!

पीले रंग की तरह आपका जीवन उज्ज्वल और खुशहाल रहे. सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं!

मां शारदा आपको बुद्धि, विवेक और साहस दें. बसंत पंचमी मुबारक!

नई शुरुआत हो और सफलता आपके कदम चूमे. हैप्पी बसंत पंचमी!

ज्ञान की देवी मां सरस्वती आपके हर सपने को साकार करें. शुभ बसंत पंचमी!

मां सरस्वती का प्रसिद्ध मंत्र-

शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं

वीणा-पुस्तक-धारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्‌।

हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम्‌

वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्‌॥2॥

हिंदी अर्थ: मैं उस परमेश्वरी शारदा देवी को नमस्कार करता हूं, जो श्वेत वर्ण वाली हैं, ब्रह्म के विचार की सार हैं, जगत में व्याप्त हैं, वीणा और पुस्तक धारण करती हैं, भय दूर करती हैं, अज्ञान के अंधकार को मिटाती हैं, हाथ में स्फटिक की माला लिए पद्मासन में विराजमान हैं और बुद्धि प्रदान करने वाली हैं.

