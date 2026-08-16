रक्षाबंधन की ऑनलाइन शॉपिंग से पहले हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकता है स्कैम

Online Shopping: रक्षाबंधन के मौके पर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सावधान हो जाने की जरूरत है. क्योंकि त्योहारों के समय ऑनलाइन ठगी करने वाले भी एक्टिव हो जाते हैं. ऐसे में जरा सी लापरवाही आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है.

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कैसे पहचानें फर्जी वेबसाइट या शॉपिंग प्लेटफॉर्म?

इस साल रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा. इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं. त्योहार को खास बनाने के लिए कई लोग ऑनलाइन राखी, गिफ्ट, मिठाई और दूसरे सामान ऑर्डर करते हैं. इसी वजह से त्योहार के आसपास ऑनलाइन शॉपिंग भी बढ़ जाती है. ठगी करने वाले इसी का फायदा उठाकर लोगों को अलग-अलग तरह के ऑफर्स का लालच देते हैं.

ऑनलाइन स्कैम में लालच?

कई बार फर्जी ऐप और वेबसाइट के जरिए भारी डिस्काउंट दिया जाता है. वहीं कुछ लोगों को एक सामान के साथ कई प्रोडक्ट फ्री देने या बहुत कम कीमत में सामान देने का ऑफर मिलता है. इसके अलावा WhatsApp मैसेज और फर्जी कॉल के जरिए भी लोगों को खरीदारी के लिए कन्वेंस किया जाता है. कुछ मामलों में लोगों से पहले ही पेमेंट करवा लिया जाता है, लेकिन इसके बाद सामान घर तक नहीं पहुंचता. कई बार गलत या खराब प्रोडक्ट भेज दिया जाता है. वहीं कुछ फर्जी लिंक के जरिए लोगों से बैंक या UPI से जुड़ी जानकारी भी हासिल करने की कोशिश की जाती है. इसलिए आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. अब यह जान लेते है कि आप ऑनलाइन स्कैम से कैसे बच सकते है.

कैसे पहचानें फर्जी शॉपिंग प्लेटफॉर्म?

ऑनलाइन खरीदारी करते समय सबसे पहले वेबसाइट का URL ध्यान से देखें. किसी बड़ी कंपनी के नाम से मिलती-जुलती स्पेलिंग वाली वेबसाइट फर्जी हो सकती है. केवल HTTPS देखकर ही वेबसाइट को पूरी तरह सुरक्षित न मानें. वेबसाइट का नाम, डोमेन और कंपनी की ऑफिशियल जानकारी भी जरूर जांचें. अगर किसी सामान पर जरूरत से ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो तुरंत खरीदारी करने के बजाय पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करें. कंपनी के रिव्यू, कॉन्टेक्ट डिटेल और रिटर्न पॉलिसी भी चेक करें. एक जैसी भाषा में बहुत सारे नए पांच-स्टार रिव्यू दिखाई दें, तो भी सावधान रहें. ऑनलाइन खरीदारी के लिए सोशल मीडिया या WhatsApp से मिले अनजान लिंक की जगह संबंधित कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप का यूज़ करना बेहतर है.

पेमेंट करते समय रखें खास ध्यान

किसी अनजान वेबसाइट पर अपनी बैंक डिटेल, कार्ड नंबर, CVV, OTP या UPI PIN शेयर न करें. अगर कोई व्यक्ति फोन पर आपको पेमेंट करने के लिए जल्दी करने का दबाव बना रहा है, तो पहले उसकी पहचान और ऑफर की सच्चाई जांचें. ध्यान रखें कि UPI PIN पैसे प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि पैमेंट को ऑथराइज्ड करने के लिए यूज़ होता है. इसलिए किसी के कहने पर QR कोड स्कैन करके या UPI PIN डालकर पैसे ट्रांसफर न करें.

रक्षाबंधन पर कूरियर स्कैम से भी रहें सावधान

त्योहारों के दौरान गिफ्ट और कूरियर से जुड़े फर्जी मैसेज भी आ सकते हैं. इसमें कहा जा सकता है कि आपके नाम से कोई गिफ्ट आया है, लेकिन पता अधूरा होने के कारण डिलीवरी नहीं हो पा रही है. इसके साथ एक लिंक देकर छोटी रकम जमा करने को कहा जा सकता है. ऐसे मैसेज पर दिए गए लिंक से पैमेंट करने के बजाय संबंधित कूरियर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से डिलीवरी की जानकारी चेक करें.

स्कैम होने पर तुरंत क्या करें

अगर ऑनलाइन ठगी हो जाती है, तो देर न करें. Financial Cyber फ्रॉड की शिकायत के लिए राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन 930 पर तुरंत कांटेक्ट करें.National Cybercrime रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है. ऑफिशियल पोर्टल पर Financial धोखाधड़ी के लिए अलग ऑप्शन उपलब्ध है. इसके अलावा अपने बैंक या संबंधित पेमेंट ऐप को भी तुरंत जानकारी दें. ट्रांजैक्शन आईडी, UTR नंबर, स्क्रीनशॉट, फोन नंबर, WhatsApp चैट और संदिग्ध (Suspicious) लिंक जैसे सभी सबूत संभालकर रखें. साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते समय बैंक/वॉलेट, ट्रांजैक्शन आईडी, डेट और फ्रॉड की रकम जैसी जानकारी काम आती है. अगर मामला ऑनलाइन खरीदारी या कस्टमर शिकायत से जुड़ा है, तो नेशनल कस्टमर हेल्पलाइन 1915 पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है.

कहां से करें ऑनलाइन शॉपिंग?

रक्षाबंधन पर राखी और गिफ्ट खरीदते समय कोशिश करें कि केवल जाने-पहचाने और ऑफिशियल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या ब्रांड की वेबसाइट और ऐप का यूज़ करें. Amazon, Flipkart या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर खरीदारी करते समय भी वेबसाइट का सही URL जरूर जांचें. क्योंकि कई बार एक ही नाम से फ्रॉड वेबसाइट बन जाती हैं.अगर किसी खास ज्वेलरी या गिफ्ट ब्रांड से खरीदारी करनी है, तो सोशल मीडिया पर मिले एडवर्टाइजमेंट के लिंक से जाने के बजाय उस ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप खोलकर खरीदारी करें.