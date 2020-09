नई दिल्ली: भिंडी की सब्जी आमतौर पर सभी को पसंद आती है. यह खाने में जितनी स्वादिष्ट होती है उतनी ही सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भिंडी का इस्तेमाल स्किन के लिए भी किया जा सकता है. प्राचीन मिस्र में महिलाएं सौंदर्य प्रसाधनों में इसका इस्तेमाल किया करती थीं. भिंडी को काटते समय इसमें से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है. जो हाथों में चिपकता है. लेकिन अगर हम आपके कहें कि वह चिपचिपा पदार्थ आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है तो आप क्या कहेंगे, आज हम आपको भिंडी के उस चिपचिपे पदार्थ के बारे में बताने जा रहे हैं आइए जानते हैं- Also Read - Lady Finger For Hair and Skin: त्वचा को ग्लोइंग बनाने से लेकर बालों की देखभाल तक, भिंडी का ऐसे प्रयोग करें

ग्लोइंग स्किन- भिंडी में विटामिन ए, सी, फोलेट और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. ये हमारी त्वचा की कोशिकाओं पर काम करके उन्हें स्वस्थ बनाए रखाने में मदद करती है. इससे फेस पैक बनाने के लिए एक कटोरी में भिंडी और पानी क पेस्ट बनाएं. इसे तेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें. Also Read - Okra Benefits For Face&Body: झुर्रियों और ढलती रंगत से पाना है छुटकारा तो लगाएं भिंडी का फेस पैक, और भी हैं कई फायदे

झुर्रियां करे कम- चेहरे से फाइन लाइन्‍स और झाइयों को कम करना चाहती हैं तो भिंडी का ऐसे प्रयोग कर सकती हैं. इसके लिए भिंडी को पानी में उबालें. अब इसमें दही, और जैतून का तेल मिलाएं और इसे ब्लेंड कर लें. इस पैक को एक हफ्ते के लिए ठंडा करें और फिर इसे अपने चेहरे पर लगाएं. 15 मिनट के बाद इसे धो लें.

मुंहासे होंगे दूर- भिंडी के चिपचिपे पदार्थ में ऐंटिफंगल, जीवाणुरोधी, एनाल्जेसिक और रि-हाइड्रेटिंग गुण शामिल हैं, जो मुंहासे के इलाज के लिए काफी फायदेमंद होता है. यह मुंहासे पैदा करने वाले कीटाणुओं को हमारी त्वचा को बर्बाद करने से रोकता है.