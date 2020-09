नई दिल्ली: विटामिन सी एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए काफी लाभदायक होता है.

विटामिन सी को रोजाना खाने से आपका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है. यह आपके शरीर को संक्रमण पैदा करने वाले रोगाणुओं को दूर रखने में मदद करता है. वहीं अगर इससे स्किन पर होने वाले फायदों की बात की जाए तो यह स्किन पर जादुई तरीके से काम करता है. यह आपकी स्किन टिशू को रिपेयर करता है और आपकी सिल्कन सेल्स को यूवी किरणों के बचाता है. इतना ही नहीं, बल्कि विटामिन सी आपकी स्किन के टोन को बनाए रखता है. विटामिन सी का फायदा उठाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करें. इसके लिए आप विटामिन सी सीरम स्किन पर लगा सकते हैं. इसके लिए आपको बाजार से महंगे सीरम खरीदने की जरूरत नहीं है आप घर पर भी आसानी से विटामिन सी सीरम बना सकते हैं. आइए जानते हैं विटामिन सी सीरम बनाने की आसान रेसिपी-

सामग्री

विटामिन सी टैबलेट- 2

गुलाब जल- 2 टीस्पून

ग्लिसरीन- 1 टीस्पून

विटामिन ई कैपस्यूल- 1

बोतल – 1

विधि

– सबसे पहले विटामिन सी की गोलियों को क्रश कर दें. खाली कांच की बोतल में पाउडर और गुलाब जल डालें और अच्छी तरह हिलाएं. अब, विटामिन ई कैप्सूल को इसमें काटकर इसका जैल डालें. इसके अलावा, ग्लिसरीन डालें. और बोतल को फिर से हिलाएं और इसे कवर करें.बोतल को कम से कम 2 सप्ताह तक ठंडी जगह पर रखें. विटामिन सी सीरम इस्तेमाल के लिए तैयार है.