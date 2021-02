Bedroom Tips To Boost Romance: वैलेंटाइन डे (Valentine Day) आने में कुछ ही दिन बाकी हैं. फरवरी का महीना प्यार का महीना होता है. प्यार इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है. इसी प्यार के चलते दुनिया की हर एक चीज आपस में जुड़ी है. हर व्यक्ति को अपनी लाइफ एक किसी ना किसी खास का प्यार चाहिए होता है. शादीशुदा (Bedroom Tips For Married Life) लोगों की बात की जाए तो उनके जीवन में प्यार का काफी महत्व होता है. अगर पति-पत्नी के बीच प्यार ना हो तो उनके बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं. ऐसे में इस वैलेंटाइन डे (Valentine Day Bedroom ideas)पर हम आपको कुछ ऐसे बेडरूम टिप्स (Bedroom Tips) बताने जा रहे हैं जो आपके रोमांस को बढ़ा देंगे. और आपकी शादीशुदा जिंदगी में फिर से खुशहाली लौट आएगी. आइए जानते हैं इन टिप्स के बारे में- Also Read - Valentine Day 2021 Healthy Gift Ideas: इस वैलेंटाइन डे पर पार्टनर को गिफ्ट करें ये हेल्दी चीजें

– शादीशुदा जिंदगी में फिर से रोमांस भरने के लिए जरूरी है कि आप कमरे को वास्तु के हिसाब से सजाएं. बेडरूम में प्यार करते हुए कपल्स की फोटो या राधा-कृष्ण की प्रेमलीला वाली फोटटोज लगाएं. इन फोटो जो हमेशा अपने सिरहाने की दीवार पर लगाएं. ना की पैरों की साइड वाली दीवार पर.

– शादीशुदा जिंदगी को प्यार से भरने के लिए हर अमावस्या पर काले तिल को बेडरूम के उत्तर-पश्चिम कोण पर रखें. अगले दिन इसे किसी पेड़ या पौधे में डाल दें.

– इस बात का ध्यान रखें कि आपके बेडरूम की खिड़की किसी दूसरे कमरे में ना खुलती हो. साथ ही बेडरूम की खिड़की बेड से सटी हुई ना हो.

– मैरिड लाइफ में प्यार बढ़ाने के लिए चांदी की कटोरी में कपूर को जलाएं. इससे आपकी हर इच्छा पूरी होती है.

– शादीशुदा जिंदगी में प्यार बढ़ाने के लिए बेडरूम की चादर या तकिया गुलाबी रंग का लें. आप कमरे में गुलाबी रंग की लाइट लगाएं.

– पत्नी को हमेशा अपने पति के बाईं ओर सोना चाहिए. इससे शादीशुदा जिंदगी में प्यार बना रहता है.