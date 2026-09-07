Before Buying Lipstick Find Out Which Shade Will Look Most Beautiful On Your Skin Tone
लिपस्टिक खरीदने से पहले जान लें, आपके स्किन टोन पर कौन-सा शेड लगेगा सबसे खूबसूरत
Best Lipstick For Skin Tone: सही लिपस्टिक आपके पूरे लुक को बदलती है. इसलिए जब भी आप लिपस्टिक खरीदें, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि आपकी स्किन टोन पर कौन-सा कलर सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा. सही शेड आपके चेहरे की खूबसूरती को निखारने के साथ-साथ आपके पूरे लुक को भी आकर्षक बनाता है.
लिपस्टिक लगाने से चेहरे की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है. यही वजह है कि महिलाएं और लड़कियां ऑफिस, कॉलेज जाने या घर पर रहने के दौरान भी लिपस्टिक लगाना पसंद करती हैं, लेकिन सही शेड न पता होने के कारण लोग अपनी स्किन टोन के हिसाब से कोई भी लिपस्टिक खरीद लेते हैं. इसका असर पूरे लुक पर पड़ता है. कई बार मेकअप अच्छा होने के बावजूद गलत लिपस्टिक शेड चेहरे की खूबसूरती को फीका कर देता है. इसलिए लिपस्टिक खरीदने से पहले अपनी स्किन टोन और अंडरटोन को समझना बहुत जरूरी है. सही शेड चुनने से न सिर्फ आपके होंठ खूबसूरत दिखेंगे, बल्कि आपका पूरा चेहरा भी ज्यादा निखरा हुआ नजर आएगा. आइए जानते हैं कि आपकी स्किन टोन के हिसाब से कौन-से लिपस्टिक शेड आपके लिए सबसे बेहतर होते हैं.
गोरी स्किन के लिए लिपस्टिक शेड
अगर आपकी स्किन टोन गोरी है, तो आप हल्के और सॉफ्ट रंगों से लेकर कुछ बोल्ड शेड्स तक आसानी से ट्राई कर सकती हैं. आपकी स्किन पर ऐसे रंग आसानी से उभरकर आते हैं और चेहरे को फ्रेश लुक देते हैं. आप नीचे दिए गए रंग की लिपस्टिक लगा सकती हैं.
न्यूड पिंक: रोजमर्रा के मेकअप के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है. इससे होंठों को नेचुरल और सॉफ्ट लुक मिलता है.
सॉफ्ट पीच: अगर आप चेहरे पर हल्की और फ्रेश चमक चाहती हैं, तो पीच शेड ट्राई कर सकती हैं.
क्लासिक रेड: किसी खास मौके या पार्टी के लिए रेड लिपस्टिक आपके लुक को बोल्ड और ग्लैमरस बनाती है.
मौव: पिंक और पर्पल का यह खूबसूरत कॉम्बिनेशन फेयर स्किन पर काफी अच्छा लगता है और इसे अलग-अलग आउटफिट के साथ पहना जा सकता है.
बेरी या प्लम: शाम के फंक्शन या पार्टी के लिए ये थोड़े डार्क शेड आपके लुक को आकर्षक बना सकते हैं.
कोरल: पिंक और ऑरेंज टोन वाला कोरल शेड खासकर डे-टाइम मेकअप में चेहरे को ब्राइट लुक देता है.
गेहूंआ या मीडियम स्किन टोन के लिए बेस्ट शेड
गेहूंआ या मीडियम स्किन टोन पर ऐसे लिपस्टिक शेड अच्छे लगते हैं, जो चेहरे की रंगत को बैलेंस करते हुए होंठों को उभारें. इस स्किन टोन पर न्यूड से लेकर डीप रेड और बेरी तक कई रंग खूबसूरत लगते हैं. आप नीचे दी गई लिस्ट के हिसाब से लिपस्टिक लगा सकती हैं.
कारमेल और पीच न्यूड: अगर आपको सिंपल और नेचुरल मेकअप पसंद है, तो ये शेड आपके लिए अच्छे ऑप्शन होते हैं.
डस्टी रोज और मौव: ये रंग होंठों को सटल लेकिन खूबसूरत लुक देते हैं और डेली मेकअप में भी आसानी से लगाए जा सकते हैं.
टेराकोटा: हल्का ब्राउन और ऑरेंज अंडरटोन वाला यह शेड मीडियम स्किन पर काफी आकर्षक लगता है.
ब्रिक रेड: रेड का थोड़ा वार्म और डीप टोन चेहरे की रंगत को उभारने में मदद करता है.
वाइन और प्लम: अगर आपको डार्क लिपस्टिक पसंद है, तो शाम के समय इन शेड्स को ट्राई किया जा सकता है.
इन शेड्स को चुनते समय रखें ध्यान
बहुत ज्यादा हल्के, फ्रॉस्टी या नियॉन शेड कुछ मीडियम स्किन टोन पर चेहरे को डल दिखा सकते हैं. इसी तरह बहुत ज्यादा पीले अंडरटोन वाले पेल न्यूड रंग भी हर किसी पर अच्छे नहीं लगते. इसलिए खरीदने से पहले शेड को होंठों या हाथ की बजाय, संभव हो तो चेहरे की नेचुरल लाइट में टेस्ट करके देखें.
सांवली या डीप स्किन टोन के लिए लिपस्टिक शेड
सांवली या गहरी स्किन पर डीप और वार्म टोन वाले लिप कलर्स काफी खूबसूरत नजर आते हैं. ऐसे शेड होंठों को अच्छी तरह डिफाइन करने के साथ पूरे चेहरे को भी एक शानदार लुक देते हैं. आप नीचे दी गई लिस्ट के हिसाब से लिपस्टिक ट्राई कर सकती हैं.
चॉकलेट ब्राउन: अगर आपको ब्राउन टोन पसंद है, तो डीप चॉकलेट शेड एक एलिगेंट ऑप्शन होता है.
डीप मरून: खास मौकों के लिए मरून रंग होंठों को बोल्ड और रिच लुक देता है.
ब्रिक रेड: वार्म रेड टोन सांवली स्किन पर काफी खूबसूरत लगता है और चेहरे की रंगत को भी निखारता है.
बेरी पिंक: पिंक का थोड़ा डीप वर्जन डस्की स्किन पर सॉफ्ट लेकिन आकर्षक लुक देता है.
प्लम: अगर आप डार्क और ग्लैमरस शेड चाहती हैं, तो प्लम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.
वाइन और बरगंडी: पार्टी या किसी खास अवसर के लिए ये डीप शेड पूरे लुक को ग्लैमरस बनाते हैं.
सिर्फ स्किन टोन ही नहीं, अंडरटोन भी समझें
लिपस्टिक का सही शेड चुनते समय स्किन टोन के साथ अंडरटोन पर भी ध्यान देना चाहिए. अगर आपकी अंडरटोन वार्म है, तो पीच, कोरल, ब्रिक और वार्म रेड जैसे रंग अच्छे लगते हैं. कूल अंडरटोन पर रोज़, मौव, बेरी और ब्लू-बेस्ड रेड बेहतर लगते हैं. वहीं न्यूट्रल अंडरटोन वाले लोग वार्म और कूल, दोनों तरह के कई शेड आसानी से ट्राई कर सकते हैं.