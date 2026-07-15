शैंपू के बाद या पहले? बालों में ऑयलिंग करने का क्या है सबसे बेस्ट टाइम, 90 प्रतिशत लोग कर बैठते हैं ये गलती

Best Time for Hair Oiling: कई लोग ऐसे हैं, जिनको ये पता नहीं होता है कि शैंपू के बाद या पहले? क्या है बालों में तेल लगाने का सबसे बेस्ट टाइम. आइए आप भी जान लीजिए.

Written by: Ritika
Published: July 15, 2026, 2:22 PM IST
(Pic credit-AI)
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Best Time for Hair Oiling: हर कोई घने, लंबे और मजबूत बालों की चाह रखता है, लेकिन गलत खान-पान, धूल मिट्टी, बदलती लाइफस्टाइल इन सभी चीजों का गलत असर आपकी हेल्थ के साथ-साथ आपके बालों पर भी काफी ज्यादा पड़ता है. लोग अपने बालों की खूबसूरती को बढ़ने के लिए महंगे हेयर केयर प्रोडक्ट्स से लेकर घरेलू नुस्खों तक का सहारा लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ खास असर देखने के लिए नहीं मिलता है और बालों के झड़ने से लेकर रूखेपन की दिक्कत भी काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है. कुछ लोग जाने-अनजाने में ऐसी गलतियों को कर बैठते हैं, जिनसे उनके बालों में बुरा असर पड़ता है. अधिकांश लोग को बालों में तेल लगाने का सही समय नहीं पता होता है, जिसकी वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कुछ लोग बिना किसी नियम के कभी भी ऑयलिंग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बेहद ही गलत है, आइए आपको बेस्ट समय के बारे में बताते हैं.

बालों में ऑयलिंग करने का बेस्ट टाइम क्या हैं?

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कई सारे हेयर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शैंपू करने से 1 से 2 घंटे पहले या रातभर पहले बालों में तेल आपको लगा लेना चाहिए, ये एकदम बेस्ट होता है. इससे तेल स्कैल्प और बालों की जड़ों तक अच्छी तरह पहुंचता और आपके बाल काफी ज्यादा मजबूत और हेल्दी रहते हैं. शैंपू के दौरान होने वाले ड्राइनेस से भी बचाव के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी है.

बालों में तेल लगाने के फायदे

अगर आप अपने बालों में अच्छे से तेल लगाते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे- स्कैल्प को पोषण मिलता है, बालों की जड़ें मजबूत होती है, शैंपू के कारण होने वाले रूखापन को कम करता है, बाल टूटने और दोमुंहे होने का खतरा भी काफी ज्यादा कम होता है, बालों में प्राकृतिक चमक आती है.

अधिकतर लोग करते हैं ये गलती

बालों से जुड़ी कुछ लोग गलतियों को कर बैठते हैं, जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है. रातभर तेल लगाकर रखना हमेशा फायदेमंद होता है जबकि कुछ लोग धोने से कुछ देर तक तेल को लगाएं रखते हैं, ऐसा करने से स्कैल्प पर गंदगी जमा होती है, डैंड्रफ बढ़ सकता है और भी बालों से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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