रात में सोने से पहले 5 मिनट की फुट मसाज करने से मिलेंगे कई ढेरों फायदे, शरीर भी रहेगा तरोताजा

Foot Massage benefits: रात में सोने से पहले 5 मिनट की फुट मसाज आपको काफी सारे फायदे दे सकती है.

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Foot Massage benefits: दिनभर की भागदौड़, ऑफिस का काम, लगातार खड़े रहने से पैरों में काफी ज्यादा थकान लगती है और रात में बिस्तर में सोते ही पैर काफी ज्यादा भारी-भारी से लगते हैं और समझ में नहीं आते हैं, इससे कैसे छुटकारा पा सकते है. कई बार पैर भारी लगने लगते हैं और शरीर को आराम की जरूरत महसूस होती है. इस समय में लोग खुद के लिए समय तक नहीं निकाल पाते हैं. सोने से पहले कुछ मिनट फुट मसाज आपको काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. इसको रोजाना करने से आपको गजब का आराम मिल सकता है. रिलैक्सिंग रूटीन का हिस्सा बन सकता है. अगर आप दिनभर काम में काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा मददगार हो सकता है. आइए आज आपको बताते हैं रोजाना 5 मिनट की फुट मसाज करने से आपको क्या-क्या फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं?

रोजाना 5 मिनट की फुट मसाज करने के फायदे

1. गर्माहट महसूस

अगर आप रोजाना 5 मिनट की फुट मसाज को करते हैं, तो आपको बता दें गर्माहट महसूस भी आपको काफी ज्यादा हो सकती हैं. ऐसे में हल्की मालिश एक आरामदायक एहसास आपको दिला सकती है.

2. पैरों की मांसपेशियों को आराम

पैरों की मांसपेशियों को आराम देने के लिए आपको रोजाना रात में सोने से पहले हल्की 5 मिनट के लिए पैरों की मालिश करना चाहिए. ये आपके पैरों को आराम दिलाने में मदद कर सकती है. तलवों और एड़ियों के आसपास हल्के हाथों से मसाज रोजाना करनी चाहिए.

3. दिनभर की थकान से आराम

अगर आप दिनभर की थकान से आराम पाना चाहते हैं, तो आप रोजाना हल्के हाथों से पैरों की मसाज रात में सोने से पहले कर सकते हैं. ये आपके पैरों को काफी ज्यादा आराम देता है. कुछ मिनट पैरों को आराम देना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

4. पैरों की त्वचा को नमी

पैरों की त्वचा को नमी देने के लिए भी मसाज काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. आपको रोजाना इसको करके देखना ही चाहिए. आपके पैरों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. रात में फुट मसाज के दौरान मॉइस्चराइजर से मसाज करनी ही चाहिए.

5. तनाव से रहेंगे दूर

अगर आपको तनाव से दूर रहना चाहते हैं, तो आप रोजाना रात में 5 मिनट फुट मसाज को कर सकते हैं. ये आपके लिए काफी ज्यादा आरामदायक भी हो सकता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.