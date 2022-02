Black Tea For Hair: आज के समय में गलत खान-पान के कारण और बालों का प्रदूषण के संपर्क में रहने के कारण खराब होना लाजमी है. ऐसे में बता दें कि चाय की पत्ती (Black Tea Benefits) इस समस्या को दूर करने में आपके काम आ सकती है. अगर आप घर पर रहकर बालों को डैमेज होने से बचाना चाहते हैं या सफेद बालों की परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो ऐसे में चाय की पत्ती (Black Tea Uses) आपके बेहद काम आ सकती है. जानते हैं श्री राम सिंह हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर टी.ए राणा से कैसे करें चायपत्ती का बालों पर इस्तेमाल? साथही फायदे भी जानते हैं. पढ़ते हैं आगे…Also Read - Almond oil For Hair: डैंड्रफ की समस्या से हैं परेशान? बादाम के तेल में ये दो चीजें मिलाकर लगाएं

चायपत्ती और कॉफी

सबसे पहले आप कॉफी बींस को पीसकर तीन से चार कप पानी में उबालें. अब उबालने के बाद मिश्रण में तीन ब्लैक टी बैग्स डालें. जब अच्छे से पानी उबल जाए तो ठंडा करने के बाद इस मिश्रण को ब्रश के माध्यम से अपने बालों पर लगाएं. तकरीबन 1 घंटे बाद अपने बालों को साधारण पानी से धो लें.

फायदा – सफेद बालों की परेशानी से ग्रस्त लोग ब्लैक टी और कॉफी के इस्तेमाल से अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं. इसके अलावा यह बालों को चमकदार बनाए रखने में भी उपयोगी है.

चायपत्ती और नींबू का रस

चाय पत्ती के साथ तुलसी और नींबू का रस भी इस समस्या को दूर कर सकता है. सबसे पहले आप एक कप पानी में 4 से 5 ब्लैक टी डालें और उसे अच्छे से उबलने दें. अब बने मिश्रण में तुलसी की पत्तियां डालें और जब मिश्रण अच्छे से उबल जाए तो नींबू के रस को मिलाएं. बने मिश्रण को ब्रश के माध्यम से अपने बालों पर लगाएं. जब मिश्रण सूख जाए तो इसे साधारण पानी से धो लें.

फायदा – ऊपर बताया गया मिश्रण बालों को न केवल काला बनाए रखने में उपयोगी है बल्कि ये बालों को चमकदार बनाए रखने में भी आपके काम आ सकता है.

नोट – चाय की पत्ती बालों के लिए बेहद उपयोगी है. लेकिन जड़ों से संबंधित कोई समस्या होने पर ऊपर बताए गए मिश्रण का इस्तेमाल अपने बालों में करने से पहले एक बार एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.