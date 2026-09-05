सी बकथॉर्न खाने से आपके शरीर में देखने को मिल सकते हैं ये फायदे, आपको जरूर जान लेना चाहिए

Sea Buckthorn Benefits: सी बकथॉर्न खाने से आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल जाएंगे. आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए.

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Sea Buckthorn Benefits: आजकल लोगों के पास खाने के लिए कई तरह-तरह की चीजें हैं, जिनको खाकर वो अपनी हेल्थ को फिट रख सकते हैं. अपनी डाइट में ऐसे फल और फूड्स शामिल आपको करना चाहिए, जो शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ-साथ एंटीऑक्सीडेंट भी आपको भरपूर दे सकें. आपको बता दें उनमें से एक फल है बकथॉर्न. अधिकतर लोग इसके बारे में जानते होंगे और अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा. आपको बता दें इसको कई जगह सी बेरी के नाम से भी जाना जाता है. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इसको खाने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है. पीले-नारंगी रंग की छोटी-छोटी बेरीज वाला यह फल पोषक तत्वों और बायोएक्टिव कंपाउंड्स से भरपूर माना जाता है. आइए आपको बताते हैं, इसको खाने से आपको क्या-क्या फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं.

सी बकथॉर्न खाने के फायदे

1. विटामिन C का अच्छा स्रोत

आपको बता दें इसको विटामिन C का अच्छा स्रोत माना जाता है. इसलिए आपको इसका सेवन करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. सी बकथॉर्न बेरीज में विटामिन C अच्छी मात्रा में पाया जाता है. डाइट में विटामिन C वाले फूड्स को शामिल जरूर करना चाहिए.

2. शरीर को एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट

आपको बता दें शरीर को एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट भी मिल सकता है. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसमें पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनॉयड्स, कैरोटेनॉयड्स और विटामिन C जैसे तत्व पाए जाते हैं. स्ट्रेस से निपटने में भी मददगार होते हैं.

3. इम्यून सिस्टम मजबूत

अगर आप रोजाना सी बकथॉर्न बेरीज का सेवन करते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं. इम्यून सिस्टम मजबूत बनाने के लिए भी आपको रोजाना इसका सेवन करना ही चाहिए. शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए पूरी डाइट, पर्याप्त नींद, शारीरिक गतिविधि पर भी होती है.

4. त्वचा के लिए फायदेमंद

अगर आप अपनी त्वचा को चमकदार बनाना चाहते हैं, तो आप इस छोटे से फल का सेवन कर सकते हैं. ये आपके त्वचा को ग्लोइंग बनाने में मददगार होता है. सी बकथॉर्न में विटामिन C, विटामिन E, कैरोटेनॉयड्स और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं.

5. दिल की सेहत को फिट

दिल की सेहत को फिट रखने के लिए आपको रोजाना सी बकथॉर्न फल का सेवन करना ही चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.