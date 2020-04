नई दिल्ली: पानी हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत होती है. हम खाने के बिना तो रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना नहीं. एक अच्छी सेहत के लिए सही मात्रा में पानी पीना बेहद जरूरी होता है. पानी पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में कारगर साबित होता है. पानी शरीर से गंदगी को निकालने में मदद करता है. लेकिन क्या आपको पता है गर्म पानी इंसान के शरीर के लिए ठंडे पानी से ज्यादा असरदायक होता है. दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी पीने से बहुत फायदा होता है लेकिन कई बार लोग ठंडा या गर्म, सादा पानी पीने को लेकर भ्रम में रहते हैं. कई रिसर्च में सामने आया है कि सुबह उठकर सादा या ठंडा के बजाय गर्म पानी पीने से कई सारे फायदे हैं. इसे पीने कई फायदे होते हैं आइए जानते हैं उनके बारे में- Also Read - tips to reduce belly fat with hot water| नहीं घट रहा मटके जैसा पेट तो रोजाना सुबह पि‍एं यह खास पानी...

– बंद नाक से छुटकारा- गर्म पानी पीने से आप साइनस और बंद नाक से छुटकारा पा सकते हैं. वहीं जो गर्म पानी गले से होते हुए जाता है वह गले की खराश को खत्म करता है.

– जिन महिलाओं को पीरियड्स के समय ज्यादा दर्द होता है तो ऐसे समय में एक ग्लास गुनगुना पानी पीने से दर्द से राहत मिलती है. पीरियड्स के समय में मांसपेशिया खिंचती है जिससे पेट और पेट के आसपास दर्द होता है. गर्म पानी पीने से खिंचाव कम होता है.

– वजन कम करना चाहते हैं तो गर्म पानी आपकी इसमें मदद करेगा. रोजाना सुबह उठकर खाली पेट पानी पीना शुरु कर दें. इससे चर्बी घटाने में मदद मिलेगी. अगर प चाहे तो गर्म में थोड़ा सा नींबू और शहद डालकर पिएं. इससे भी वजन कम करने में आसानी होगी साथ ही ये स्वाद को भी बढ़ाएगा.

– गर्म पानी पीने से इंसान का पाचन तंत्र भी सही तरीके से काम करता है. इससे पाचन तंत्र हाईड्रेटेड रहता है. और साथ ही ऐसी चीजें भी पच जाती है जिन्हें पचाने में आमतौर पर काफी परेशानी होती है.

– गर्म पानी पीने से बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम सही तरीके से काम करता है. गर्म पानी पीने से आपका दिमाग शांत भी रहता है. अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो इससे बॉडी के टॉक्सिन्स भी निकलते हैं और उससे स्वस्थ रहने में मदद मिलती है.