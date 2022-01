10 Benefits Of Eating Orange: संतरे को सुपरफूड कहा जाता है. क्‍या आपको पता है, ऐसा क्‍यों कहा जाता है. दरअसल, संतरे के फायदों (Benefits Of Orange) को देखते हुए इसे सुपरफूड की श्रेणी में रखा गया है. खासतौर से सर्द‍ियों में रोजाना संतरा खाने के कई फायदे (Health Benefits Of Orange) हैं. सर्दी-जुकाम से बचाने से लेकर त्‍वचा को खूबसूरत बनाने तक, संतरे खाने के कई लाभ (Health Benefits Of Orange) हैं. संतरे में विटामिन सी (Vitamin C) की मात्रा भरपूर पाई जाती है. इसलिये इसे खाने से एम्‍युनिटी बूस्‍ट होती है (Orange To Increase Immunity) और यही नहीं, यह वजन कम करने (Orange For Weight Loss) में भी मददगार है. यहां जानिये संतरे के 10 कौन कौन से फायदे हैं.Also Read - Benefits Of Orange: सर्दियों में जरुर खाएं संतरा, जानें इससे आपको हो सकते हैं कितने सारे फायदे

1. बढती है एम्‍युनिटी:

संतरा खाने से एम्‍युनिटी बढती है. इसलिये इसे खाने से आप संक्रामक बीमारियों से बचते हैं और सर्दी-जुकाम परेशान नहीं करती.

2. त्‍वचा पर नहीं द‍िखता उम्र का असर:

संतरा खाने से त्‍वचा पर नेचुरल ग्‍लो आता है. चेहरे पर उम्र का असर नहीं द‍िखता. झुर्र‍ियां, छांही और फाइन लाइन्‍स नहीं दिखती हैं. रोजाना संतरे का जूस पीने से त्‍वचा में चमक आ जाती है, जो आपको किसी भी ब्‍यूटी प्रोडक्‍ट से नहीं मिल सकती.

3. आंखों की रौशनी बढती है:

संतरा खाने से आपकी आंखों की सेहत भी अच्‍छी रहती है. अगर आपकी आंखों में श‍िकायत आ रही है तो रोजाना संतारा खाने या संतरे का जूस पीने की आदत डालें. आपको बहुत जल्‍द ही फर्क महसूस होने लगेगा.

4. नहीं होती दिल की बीमारी:

संतरा आपके दिल की सेहत का ख्‍याल भी रखता है. आपके ब्‍लड प्रेशर को नॉर्मल रखने मददगार होता है. इससे बीपी की समस्‍या नहीं होती और दिल पर जोर नहीं पडता.

5. ब्रेन को मिलती है खुराक:

संतरे को ब्रेन फूड या सुपरफूड भी कहा जाता है. इसे खाने से दिमाग की सेहत भी अच्‍छी होती है और मस्‍त‍िष्‍क से संबंधित समस्‍याएं होने की आशंका कम रहती है.

6. कैंसर से बचाव:

रोजाना संतरा खाने से कैंसर का खतरा भी कम होता है. इसलिये डॉक्‍टर रोजाना संतरा खाने की सलाह देते हैं.

7. कांस्‍ट‍िपेशन नहीं होता:

अगर आपको अक्‍सर पेट से संबंधित परेशानी रहती है, तो आपको खाने में संतरे को शामिल करना चाहिए. संतरा खाने से कांस्‍ट‍िपेशन की परेशानी नहीं होती.

8. नहीं होता हेयर लॉस:

अगर आपके बाल बहुत ज्‍यादा गिर रहे हैं या आपके बाल पतले हो रहे हैं तो भी संतरा खाना फायदेमंद हो सकता है. ये आपके बालों की समस्‍या से भी आपको मुक्‍त‍ि द‍िला सकता है. रोजाना ऑरेंज जूस पीने से बाल घने और सिल्‍की होते हैं.

9. किडनी की पथरी :

अगर आप किडनी स्टोन की समस्या से जूझ रहे हैं तो रोजाना संतरे और इसके जूस का सेवन करना फायदेमंद माना जाता है. यह पथरी को बाहर निकालने में मददगार होता है. शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करता है.

10. गठ‍िया में राहत:

गठिया के मरीजों को सर्द‍ियों में खास परेशानी होती है. शरीर में मौजूद यूरिक एसिड को संतरा कम करता है, जिसकी वजह से गठिया के मरीजों को आराम मिल सकता है. यह जोडों में सूजन को भी कम करता है.