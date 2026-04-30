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Best 5 Yogasan To Achieve Slim Body Fitness Like Malaika Arora At 52

52 की उम्र में पाना चाहती हैं Malaika Arora जैसी फिटनेस? इन 5 योगासन से मिलेगी स्लिम बॉडी

Malaika Arora yogasan Secret: 52 की उम्र में भी मलाइका अरोड़ा अपनी फिटनेस का काफी खास ध्यान रखती हैं. आपको बताते हैं उनकी तरह स्लिम बॉडी पाने के लिए बेस्ट योगासन.

Malaika Arora yogasan Secret: बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन कही जाने वाली एक्‍ट्रेस मलाइका अरोड़ा 52 की उम्र अपनी फिटनेस, लाइफस्टाइल और खूबसूरती को लेकर लोगों के बीच में हमेशा से ही बनी रहती हैं. हर कोई उनकी तरह स्लिम और फिट लुक पाना चाहता है. अगर आप भी उनकी तरह फिट और ग्लैमरस दिखना चाहती हैं, तो आपको अपनी वर्कआउट का काफी खास ध्यान रखना है. उम्र बढ़ने के साथ-साथ शरीर में काफी सारे बदलाव आते हैं, इसलिए लाइफस्टाइल को भी ठीक रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है. आज आपको बताते हैं स्लिम और एक्टिव बॉडी पाने के लिए कौन-कौन से वर्कआउट को आप शामिल कर सकते हैं. आपको रोजाना वर्कआउट करना ही चाहिए तभी आपको अपने अंदर बदलाव नजर आएगा.

मलाइका अरोड़ा जैसी फिटनेस पाने के लिए 5 बेस्ट योगासन

1. नटराजासन

अगर आप एक्‍ट्रेस मलाइका अरोड़ा की तरह एकदम स्लिम बॉडी पाना चाहती हैं, तो आप नटराजासन को रोजाना कर सकती हैं. ये आपको स्लिम बॉडी देने में मदद करेगा और साथ ही मांसपेशियों को भी मजबूती देगा. बढ़ते वजन को कम करने के लिए भी आपको इस आसान को रोजाना करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है.

2. नौकासन

मलाइका अरोड़ा जैसी फिटनेस पाने के लिए आप नौकासन को भी रोजाना कर सकते हैं. ये आपके शरीर को स्लिम लुक देने में मदद करेगी और साथ ही एब्स की मसल्स मजबूत बनाने में भी ये आपकी मदद करती हैं. इसको करने के एक ही बल्कि अनेकों फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं.

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3. सर्वांगासन

सर्वांगासन को रोजाना करने से आपको गजब की फिटनेस मिलती है. इस आसान को अगर आप रोजाना करती हैं, तो आपको कई बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है. अगर आपका वजन बढ़ता ही जा रहा है, तो कम करने के लिए आप रोजाना भी 15 मिनट के लिए इसको कर सकते हैं.

4. भुजंगासन

भुजंगासन आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है. आपके शरीर को मजबूती देने के साथ-साथ आपके शरीर को भी फिट रखने का काम करती है. अगर आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं और इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती हैं, तो आप इसको रोजाना कर सकती हैं.

5. सेतु बंधासन

सेतु बंधासन आपके शरीर के लिए एकदम बेस्ट साबित होता है. 10-15 मिनट भी अगर आप रोजाना करते हैं, तो आपको अपने शरीर में कमाल के असर देखने को मिल सकते हैं. योगासन को अगर आप रोजाना करते हैं, तो तभी आपको अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं. आपको कई बीमारियों से भी बचाता है.

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