Best Ayurvedic Kadha Recipe: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच जरूरी है कि आप अपना खास ख्याल रखें. इस दौरान सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें, साथ ही हेल्थ एक्सपर्ट द्वारा बताए गए टिप्स को फॉलो करें. कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को बुखार, गले में खराश, जुकाम आदि का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक काढ़े (Ayurvedic Kadha) के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपका गला और जुकाम दोनों ठीक हो जाएगा. आइए जानते हैं कैसे बनाए ये आयुर्वेदिक काढ़ा (Kaise Banaye Ayurvedic Kadha)-

लौंग- 2

पानी- 2 कप

अदरक का रस- 2 छोटे चम्मच

काली मिर्च- 1 छोटा चम्मच

तुलसी के पत्ते- 3 से 4

आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने की विधि

काढ़ा बनाने के लिए एक पैन लें. इसमें पानी रखें और गैस पर रख दें. पानी उबलने के बाद इसमें अदरक का रस, तुलसी के पत्ते, डालकर उबालें. 3 से 4 मिनट के बाद इसमें काली मिर्च, और लौंग डालें. इसमें धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए उबालें. फिर गैस बंद कर दें. इसमें दालचीनी पाउडर डालें. अब अच्छे से मिक्स करें. आपका काढ़ा तैयार है.