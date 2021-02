Best Brain Food For Concentration: कुछ ही दिनों में 10 वीं और 12 वीं के बच्चों की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं. ऐसे में जरूरी है कि वह पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित करें. जीवन में किसी भी काम को करने के लिए एकाग्रता काफी जरूरी होती है. फोकस का संबंध सीधा हमारे दिमाग से होता है. ऐसे में अगर आपको अपने बच्चे का फोकस बढ़ाना है तो उसके दिमाग को तेज करना बहुत जरूरी है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके सेवन से आपके बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी और वह परीक्षा में अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सकेगा. आइए जानते हैं उन फूड्स के बारे में- Also Read - 10th-12th Board Exams: परीक्षा के दिनों में बच्चों को खिलाएं ये Brain-Boosting Foods, दिमाग होगा तेज

सोया प्रोडक्ट्स- सोया प्रोडक्ट्स में पॉलीफेनोल्स नामक एंटीऑक्सिडेंट मौजूद होते हैं. शरीर में जब सोया प्रोडक्ट की कमी होती है तो इससे याददाश्त में कमी आती है. सोया उत्पादों में आइसोफ्लेवोन्स नामक पॉलीफेनोल्स होते हैं. ये कैमिकल एंटीऑक्सिडेंट के रूप में कार्य करते हैं और दिमाग को लाभ प्रदान करते हैं.

अंडे- अंडा दिमाग के लिए काफी फायदेमंद होता है. अंडे में विटामिन बी-6, बी- 12 और फोलिक एसिड होता है. ये विटामिन दिमाग को सिकुड़ने से रोकते हैं.

स्ट्रॉबेरी- स्ट्रॉबेरी में फ्लेवोनॉयड एंटीऑक्सिडेंट होते हैं. ये मस्तिष्क के लिए अच्छा भोजन होते हैं. इसके अन्य फायदों हैं – मस्तिष्क की कोशिकाओं के बीच संचार में सुधार, पूरे शरीर में सूजन को कम करना, नई चीज सीखने और याद रखने की क्षमता को बढ़ाना.

सेब- सेब में क्यूरसेटिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है. जो दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है. अगर इन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है तो इससे बौद्धिक क्षमता में गिरावट आती है. सेब से अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा भी कम होता है.

हल्दी- हल्‍दी में करक्‍यूमिन नामक तत्‍व होता है जो कि शरीर में एंटी-इंफ्लामेट्री प्रभाव देता है. इसमें एंटीऑक्‍सीडेंट प्रभाव भी होता है. यह दिमाग के लिए काफी फायदेमंद होता है.