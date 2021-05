Coconut Hair Oil Benefits: बालों की कई सारी समस्याएं हैं और कई समाधान भी हैं. हम किसी की अपनी तरकीबें होती हैं और लोग उसी हिसाब से अपनी बालों की सेहत का ख्याल रखते हैं. हम सभी ने अपनी दादी-नानी से नारियल तेल के फायदों के बारे में सुना है, लेकिन इसका आखिर सबूत क्या है, आइए जानते हैं. Also Read - Hair Care Tips: सिर पर दिखने लगे हैं bald spot? अपनाएं ये घरेलू नुस्खे, कुछ ही दिनों में दिखेगा असर| Watch Video

नारियल तेल की मदद से हम बाल झड़ने की समस्या को 50 फीसदी तक कम कर सकते हैं. एक वास्तविक टीआरआई प्रिंसटन यूएसए अध्ययन के मुताबिक, यह पाया गया है कि नारियल तेल प्रोटीन की कमी होने (बाल धोने या पर्यावरणीय कारकों के कारण) को 50 फीसदी से अधिक रोकता है. इसका बालों के टूटने और बालों के झड़ने को कम करने पर सीधा और समान प्रभाव पड़ता है.

इस अध्ययन में नारियल के तेल के प्रभावों की जांच की गई, जिसमें आधे बालों में तेल लगाया गया और आधे को बिना तेल लगाए छोड़ दिया गया. नतीजे से यह स्पष्ट हो गया कि नारियल का तेल बालों के झड़ने को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

इसी अध्ययन में यह भी पाया गया कि बालों पर नारियल के तेल का एक पौष्टिक प्रभाव भी है, जो इसके झड़ने को काफी हद तक कम कर देता है. नारियल का तेल ही एकमात्र ऐसा तेल है, जो रिस-रिस कर जड़ों की तह तक पहुंच जाता है. इससे न केवल बालों की सुरक्षा होती है, बल्कि बालों को मजबूती भी मिलती है.

नारियल के तेल में मोनोलॉरिन मौजूद होता है. इसमें लॉरिक एसिड की भी उपलब्धता रहती है, जो कि ब्रेस्ट मिल्क में ही एकमात्र उपलब्ध रहता है. यह बालों के लिए किसी औषधि से कम नहीं है. अकसर तनाव की वजह से बाल ज्यादा टूटते हैं. लॉरिक एसिड इस स्थिति में भी बालों को टूटने से रोकता है.

कई तेलों में से एकमात्र नारियल तेल ही सूरज की हानिकारक किरणों से बालों को सुरक्षा प्रदान करने में अधिक प्रभावी है. यह बालों के लिए किसी सनस्क्रीन से कम नहीं है.

प्रदूषण से बालों को बहुत ही नुकसान पहुंचता है. इससे बाल कमजोर पड़ जाते हैं और इनमें टूटने की प्रवृत्ति आ जाती है, लेकिन नारियल तेल बालों को इनसे दोहरी सुरक्षा प्रदान करते हैं. इनसे बालों में एक परत बन जाती है, जो प्रदूषण को जड़ों तक जाने से रोकते हैं.

नारियल के तेल में मौजूद प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक एंटीऑक्सिडेंट्स यह सुनिश्चित करते हैं कि इनसे बालों को अधिक नुकसान न पहुंचे.

