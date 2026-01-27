By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
इस समय चाय पीने से सेहत को मिल सकते हैं कई लाभ, जानें क्या है इसे पीने का बेस्ट टाइम?
हम में से कई लोग चाय के बहुत शौकीन होते हैं, हालांकि इसका हम कभी भी किसी भी समय सेवन कर लेते हैं, लेकिन क्या आपको इसके पीने का सही समय पता है? नहीं तो चलिए हम बताते हैं.
Best Time to Drink Tea: हमारे देश में कुछ चीजों का सेवन बड़े ही चाव से किया जाता है, जिनमें से एक है चाय. हम में से कई लोग सुबह उठते ही सबसे पहfले चाय पीते हैं तो वहीं कुछ लोगों को बेड टी पीने की आदत होती है. आपको अपने आसपान कई चाय के स्टॉल लगे मिल जाएंगे, जहां आपको हर समय अच्छी भीड़ देखने को मिलेगी. इसकी खुशबू और स्वाद से लगभग हर कोई प्यार करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि चाय पीने का सबसे अच्छा समय क्या है? समय के हिसाब से चाय पीने से शरीर को ज्यादा फायदा मिलता है.
इससे आपकी ऊर्जा, पाचन और नींद पर गहरा असर पड़ता है. हालांकि सेहत के लिहाज से हमेशा ब्लैक टी, ग्रीन टी या माचा टी अच्छी मानी जाती है तो चलिए, आसान भाषा में समझते हैं कि दिन के अलग-अलग समय में कौन सी चाय कब पीनी चाहिए.
सुबह: दिन की शुरुआत के लिए एनर्जी वाली चाय-
हम में से कई लोगों सुबह उठते ही चाय पीने की आदत होती है, जो एनर्जी के लिए अच्छी मानी जाती है. सुबह उठते ही कैफीन वाली चाय जैसे ब्लैक टी, ग्रीन टी या माचा टी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. ये दिमाग को तेज करती है और फोकस बढ़ाती है. साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म को तेज करने का भी काम करती है. रात भर सोने के बाद शरीर में पानी की कमी होती है, चाय उसकी पूर्ति भी करती है. ध्यान रखें कभी भी खाली पेट चाय न पिएं, नहीं तो पेट में जलन या गैस की समस्या हो सकती है. कुछ खासकर ही या ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद ही चाय पिएं.
दोपहर: थकान दूर करने के लिए-
अक्सर ऐसा होता है कि लंच करने के बाद हमें नींद सी आने लगती है या फिर थकान सी लगने लगती है. ऐसे में आप दोपहर में हल्की कैफीन वाली चाय (ग्रीन टी या व्हाइट टी) पी सकते हैं. इससे थोड़ी एनर्जी मिलती है, लेकिन रात की नींद नहीं खराब होती. पेपरमिंट या अदरक वाली हर्बल चाय खाने के बाद पेट को आराम देती है, ब्लोटिंग (पेट फूलना) कम करती है.
रात: अच्छी नींद और आराम के लिए-
कई बार ये बात सामने आती है कि रात के समय चाय पीने से रात की नींद खराब होती है, लेकिन हर्बल चाय पीने से आपको उल्टा अच्छी नींद आ सकती है. रात में बिना कैफीन वाली चाय ही पिएं. इसके लिए कैमोमाइल टी सबसे बेस्ट है, ये दिमाग को शांत करती है और अच्छी नींद लाती है. पेपरमिंट या रूइबोस भी पेट को आराम देती हैं. शाम 5-6 बजे के बाद ब्लैक या ग्रीन टी न पिएं, कैफीन से नींद उड़ सकती है. हालांकि किसी भी समय खाने के साथ या तुरंत बाद चाय न पिएं, इससे आयरन की कमी हो सकती है. दिन में 2-4 कप से ज्यादा चाय न पिएं