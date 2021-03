Best Type Of Banana For Weight Loss: अन्य फलों की तरह केले में भी कई पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं. इसके साथ ही केले को ऊर्जा का एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है. यह आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. मोटापे की समस्या से जूझ रहे बहुत से लोगों का मानना है कि केले (Motapa Kam Karne Ke Liye Kare Is Tarah Ke Kele Ka Sevan) के सेवन से वजन बढ़ता है. जबकि ऐसा कुछ नहीं हैं. केले (Vajan Kam Karne Ke Liye Khaye Is Rang Ka Kela)का सेवन करके आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं. लेकिन वजन घटाने के लिए यह जानना जरूरी है कि आपको किस तरह के केले का सेवन करना चाहिए. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप भी वजन कम करना चाहते हैं तो आपके किस तरह के केले का सेवन करना चाहिए. Also Read - How To Make Banana Hair Pack: पाना चाहती हैं घने बाल तो बालों पर लगाएं केले का पैक, यहां जानें बनाने का तरीका

पीला केला- पीले रंग का केला सभी के लिए अच्छा माना जाता है. किसी भी केले की तुलना में पीला केला अधिक फायदेमंद होता है. पीले केले के सेवन से शरीर को ताकत मिलती है साथ ही पाचन क्रिया भी सही रहती है.

ब्राउन केला (ओवररिप)- जब केले को बहुत दिनोंतक रखे तो यह गलने लगता है और इसकी ऊपरी परत ब्राउन कलर की हो जाती है. आपको बता दें कि ब्राउन केले में 0.45 ग्राम स्टार्च पाया जाता है. पीले केले में 3.1 ग्राम फाइबर पाया जाता है, जो कि हमारी पाचन क्रिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है. अगर बात करें ब्राउन केले की, तो उसमें 1.9 ग्राम फाइबर होता है.

ग्रीन केला- एक रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रीन केले में ब्राउन केले की तुलना में शुगर काफी कम होती है. इसमें प्रतिरोध स्टार्च पाया जाता है जो पाचन के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इसे खाने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है. ऐसे में डायटिशियन और डॉक्टर ग्रीन केला खाने की सलाह देते हैं. आप इसकी स्मूदी बनाकर भी पी सकते हैं.

जर्नल डायबिटीक मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, अगर आप भूरे रंग के केले के बजाए पीले रंग का केला खाना पसंद करते हैं तो आपका ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ेगा. चाहे आप वजन कम करने की कोशिश में लगे हों या फिर बॉडी बनाने के चक्कर में पीले रंग का केला आपके लिए बेस्ट है. एक अच्छा पका हुआ केला खाने में स्वादिष्ट होने का साथ-साथ आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है.