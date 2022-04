Natural tips for skin in hindi: आयुर्वेदिक चीजें न केवल सेहत के लिए अच्छी होती है बल्कि हमारी स्किन और बालों के लिए भी बेहद उपयोगी होती हैं. इन्हीं चीजों में से एक है पान का पत्ता (Paan ka Patta). जी हां, पान का पत्ता धार्मिक स्थलों पर इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पान के पत्ते का इस्तेमाल (Uses of Paan ka Patta) यदि त्वचा पर किया जाए तो कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि पान के पत्ते का इस्तेमाल कैसे करें. साथ ही फायदों के बारे में भी जानेंगे. पढ़ते हैं आगे…Also Read - Home Remedies: कोहनी और घुटने पर इन पत्तों को लगाएं घिसकर, दूर होगा कालापन

पान के पत्ते का इस्तेमाल

यदि आप डल वजह से परेशान हैं तो ऐसे में आम मुल्तानी मिट्टी के साथ पान के पत्ते का पाउडर, बेसन, गुलाब जल, इन चारों चीजों को अच्छे से मिक्स करें और बने मिश्रण को 15 से 20 मिनट के लिए अपनी त्वचा पर लगाएं. अब साधारण पानी से धो लें. ऐसा करने से त्वचा चमकदार और निखरी हुई नजर आएगी. पान के पत्ते के पाउडर में हल्दी का पाउडर और शहद को मिलाएं और बने मिश्रण को अपनी त्वचा पर कुछ मिनटों के लिए लगाएं. अब ठंडे पानी से धो लें. ऐसा करने से त्वचा के दाग धब्बे दूर हो सकते हैं. यदि आप कील मुंहासों की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में आप पान के पत्तों को अच्छे से धो लें और उन्हें पानी में उबाल लें. अब पानी को ठंडा करके अपना चेहरा धो लें. ऐसा करने से कील मुहांसों की समस्या से राहत मिल सकती है.

नोट – पानी के पत्ते को अपनी त्वचा पर लगाने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर करें. साथ ही पान के पत्ते के इस्तेमाल के बाद अपने त्वचा पर मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल भी जरूर करें. यदि आपको इसके इस्तेमाल से कुछ एलर्जी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.