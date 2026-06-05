Yoga Day 2026: महिलाओं की सेहत के लिए वरदान है भद्रासन, घुटने से लेकर कूल्हे तक सब रहते हैं मजबूत, जानें कैसे करें

Yoga Day 2026: आजकल लोगों की लाइफस्टाइल काफी खराब हो गई, जिसके चलते बीमारियां और स्ट्रेस उनकी जिंदगी में आम हो गया है. ऐसे में योग काफी लाभकारी माना जाता है. आयुष मंत्रालय ने लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर भद्रासन के लाभों के बारे में जानकारी दी है. मंत्रालय ने कहा कि भद्रासन एक ऐसा योगासन है, जो शरीर और मन दोनों को दृढ़ता प्रदान करता है व कई स्वास्थ्य लाभ देने में सहायक माना जाता है.
तन-मन दोनों के लिए अच्छा-
आयुष मंत्रालय ने अपनी पोस्ट में कहा, “क्या आप जानते हैं कि ‘भद्रासन’ आपके तन और मन दोनों को दृढ़ता प्रदान करता है? यह एक ऐसा योगासन है जो घुटनों और कूल्हों को मजबूत बनाने के साथ-साथ पेट का तनाव भी कम करता है और महिलाओं के स्वास्थ्य व गर्भावस्था में विशेष लाभकारी है. आइए इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें, लेकिन ध्यान रखें कि गठिया और साइटिका के मरीज इसका अभ्यास करने से बचें. भद्रासन को अंग्रेजी में ‘द ऑस्पिशियस पोज’ भी कहा जाता है. यह आसन शरीर और मन दोनों को स्थिरता और मजबूती प्रदान करता है, नियमित अभ्यास से घुटनों और कूल्हों की हड्डियां मजबूत होती हैं व घुटनों के दर्द में भी राहत मिल सकती है.
वीडियो में यह भी बताया गया कि भद्रासन पेट में किसी भी प्रकार के तनाव को दूर करने में सहायक है, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान होने वाले पेट दर्द और अन्य असुविधाओं से राहत दिलाने में भी यह लाभकारी माना जाता है. इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह आसन उपयोगी बताया गया है. हालांकि, आयुष मंत्रालय ने सावधानी बरतने की सलाह भी दी है. मंत्रालय के अनुसार, एक्यूट आर्थराइटिस यानि गथिया और साइटिका से पीड़ित लोगों को भद्रासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए.
पोस्चर करे बेहतर-
इससे पहले, एक अन्य पोस्ट में आयुष मंत्रालय ने योग के महत्व और ताड़ासन के लाभों के बारे में जानकारी दी. मंत्रालय ने पोस्ट में कहा, “योग का मतलब मुश्किल आसन करना नहीं है. यह आसान और सहज गतिविधियों के बारे में है जो हमारे शरीर को लचीला बनाए रखती हैं, जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, इन योगासनों को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए. ताड़ासन या माउंटेन पोज योग के सबसे जरूरी शुरुआती आसनों में से एक है. यह पूरे शरीर को हल्का खिंचाव देता है और शरीर के पोस्चर (मुद्रा) को बेहतर बनाता है.” (input-आईएएनएस)