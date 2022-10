Bhai Dooj 2022 Shayari in hindi: भाई दूज का त्योहार जितना बहनों के लिए जरूरी होता है उतना ही भाइयों के लिए भी जरूरी होता है. ऐसे में बहनें भी अपने भाइयों को कुछ तोहफा दे सकती हैं. यदि आप अपने भाईयों को स्पेशल फील कराना चाहती हैं तो भाइयों पर दी गई ये शायरियां (Shayari in hindi) आपके बेहद काम आ सकते हैं. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने भाइयों को कौन सी शायरियां (Shayari for Brothers) सुना सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…Also Read - Bhai Dooj 2022: भाई दौज पर अपनी बहनों को सुनाएं ये शायरियां, इस त्योहार रिश्ता करें मजबूत

Bhai Dooj 2022 Shayari in hindi

भाई मेरी हिम्मत है, मेरा वो सहारा है,

प्यार मोहब्बत का जिस से

एक अलग ही रिश्ता होता है,

वो भाई बस भाई नहीं होता

शुक्रगुजार हूँ उस खुदा का

जो मैंने ऐसी किस्मत पायी है,

भगवान सरीखे माता-पिता हैं

और फ़रिश्ते जैसा भाई है.

मम्मी से मिला है प्यार, पिताजी से मिली सख्ताई

दोनो का जिन्होंने फर्ज निभाया वो है मेरा बड़ा भाई.

जमकर वो लड़ता है मुझसे

खूब वो मुझे सताता है,

मगर मुसीबत जब भी पड़ती

तो भाई दौड़ा आता है.

छाया बनके रहता है वो हर क्षण

एक क्षण को भी दूर ना रहता

वो दोस्त सिर्फ दोस्त नही

बल्कि एक सच्चा भाई ही होता है.