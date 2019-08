आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. वीडियो की खास बात है इसमें भांगड़ा करते गबरू जवानों की टोली. एक या दो नहीं बल्कि कई लड़के एक के बाद एक भांगड़े के स्‍टेप करते पार्टी में एंटर करते हैं

इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है. इसे देखकर किसी का भी मन डांस करने का हो जाए.

ये एक टिकटॉक वीडियो है जिसे ट्विटर पर शेयर किया गया है. इस पर हजारों लोग कमेंट कर रहे हैं. इसे 13 अगस्‍त को अपलोड किया गया था. इसके बाद से इसे 2.3 मिलियन व्‍यूज मिल चुके हैं.

देखें-

This is how Sikh men dance 💃 👳🏻‍♂️ pic.twitter.com/Pl6DO3MAt4 — Harjinder Singh Kukreja (@SinghLions) August 16, 2019

लोग कमेंट में लिख रहे हैं, “The world would be a better place if we all danced like that!” says one Twitter user. “I love this. Everyone looks so happy to be involved. Whatever the occasion it looked like they had fun”.

एक अन्‍य ने लिखा, “That’s how I’m entering the office, every morning, from now on”.

इस वीडियो पर कमेंट, शेयर का सिलसिला लगातार जारी है.