खूबसूरत बाल पाने के लिए ये काले दाने आएंगे काम, जानें कैसे करें इस्तेमाल

बालों की सेहत के लिए कलौंजी बेहद उपयोगी होती है. ऐसे में लोगों को इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए. जानते हैं बालों के लिए कलौंजी का कैसे करें इस्तेमाल...

Hair Care Tips in Hindi: बालों की सेहत के लिए कलौंजी बेहद उपयोगी होती है. रसोई में पाए जाने वाली कलौंजी न केवल बालों को कई समस्याओं से बचा सकती है बल्कि बालों का सफेद होना, डैंड्रफ आदि बालों की अन्य समस्याओं से भी बचाव में उपयोगी है. ऐसे में लोगों को कलौंजी का इस्तेमाल (Use of kalonji) करना आना चाहिए. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि बालों की सेहत के लिए कलौंजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…

बालों के लिए कलौंजी का इस्तेमाल

सबसे पहले आपके पास कलौंजी, हेयर ऑयल और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का होना बेहद जरूरी है. अब सबसे पहले कलौंजी को दरदरा पीस लें.

उसके बाद एक कटोरी में एक बड़ा चम्मच दरदरी पिसी हुई कलौंजी, कोई भी तेल और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को अच्छे से मिलाएं.

अब बने मिश्रण को रात भर ढक्कर छोड़ दें. इसके बाद अगले दिन मिश्रण को हल्का सा गर्म करके बालों पर लगाएं. हल्के हल्के हाथों से मसाज करके आधा घंटे तक बालों को ऐसे ही छोड़ दें. उसके बाद बालों को धो लें.

दूसरा तरीका

आपके पास कलौंजी दरदरी पिसी हुई, एलोवेरा जेल और नारियल का तेल होना जरूरी है.

अब आप तीनों को अच्छे से मिक्स करके 20 से 25 मिनट के लिए अपने बालों पर लगाएं और हल्के हल्के हाथों से मसाज करें.

इसके बाद अपने बालों को साधारण पानी या माइल्ड शैंपू से धो लें. ऐसा करने से भी बालों की कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है.