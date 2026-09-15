काला लहसुन या सफेद, कौन-सा ज्यादा फायदेमंद? जानें इसके हेल्थ बेनिफिट्स

Which Garlic Is Better: क्या आपने कभी सोचा है कि काला लहसुन या सफेद लहसुन, हेल्थ के हिसाब से कौन सा ज्यादा फायदेमंद होता है? दोनों को खाने से हमारी बॉडी को क्या फायदे मिलते हैं और आपको अपनी डेली डाइट में किसे शामिल करना चाहिए?

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दोनों लहसुन में क्या अंतर है, इनके क्या-क्या फायदे हैं और आपको अपनी डेली डाइट में किसे शामिल करना चाहिए.

खाने में जब तक लहसुन का तड़का न लगे, तब तक स्वाद अधूरा सा लगता है. लहसुन एक ऐसी चीज है, जो आपको हर रसोई में पूरे साल आसानी से मिल जाती है. चाहे शाही सब्जी हो, मौसमी सब्जी या फिर दाल का तड़का, कई तरह के व्यंजनों में लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है. जब सफेद लहसुन को लंबे समय तक सामान्य तापमान पर रखा जाता है, तो उसमें बदलाव आने लगते हैं और वह काला दिखाई दे सकता है. हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि काला लहसुन सामान्य सफेद लहसुन के खराब होने से नहीं बनता, बल्कि इसे एक खास प्रक्रिया के जरिए तैयार किया जाता है. इसका स्वाद भले ही सफेद लहसुन से थोड़ा मीठा और अलग होता है, लेकिन इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो सकते हैं. वहीं, सफेद लहसुन में भी कई पोषक तत्व और स्वास्थ्य से जुड़े गुण पाए जाते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि काला लहसुन और सफेद लहसुन में से हेल्थ के लिए कौन सा ज्यादा फायदेमंद है? अगर आपको भी इस बारे में सही जानकारी नहीं है, तो आज हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि दोनों लहसुन में क्या अंतर है, इनके क्या-क्या फायदे हैं और आपको अपनी डेली डाइट में किसे शामिल करना चाहिए.

सफेद लहसुन के फायदे

सफेद लहसुन (White Garlic) में एलिसिन (Allicin) कंपाउंड पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट, एंटीमाइक्रोबियल गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यह विटामिन सी, विटामिन बी6, मैंगनीज और सेलेनियम का एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है. इसको डेली डाइट में शामिल करने से हार्ट हेल्थ को फायदा होता है. इससे बॉडी में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) घट सकता है, जिससे नसों के ब्लॉक होने का खतरा कम रहता है. हाई बीपी वालों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है. इसको खाने से कई बीमारियों का खतरा कम हो सकता है. जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार का खतरा कम रहता है और यह इम्युनिटी सिस्टम को मजबूत करता है. अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो इससे आपकी शुगर कंट्रोल में रह सकती है. आप इसे कच्चा, भूनकर या खाने में तड़का लगाकर डाइट में शामिल कर सकते हैं. सुबह खाली पेट लहसुन की 1 से 2 कलियां खाना फायदेमंद माना जाता है.

काले लहसुन को खाने के फायदे

जब सामान्य लहसुन को खास तापमान और नमी के साथ कई हफ्तों तक प्रोसेस किया जाता है, तो वह काले लहसुन में बदल जाता है. इस प्रक्रिया के दौरान इसका रंग, स्वाद और बनावट बदल जाती है. फर्मेंटेशन प्रक्रिया के कारण काले लहसुन में सफेद लहसुन की तुलना में अधिक एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि देखी गई है. इसमें एक खास तत्व बनता है, जिसे एस-एलिलसिस्टीन कहते हैं, जिससे बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद मिल सकती है. इसका स्वाद हल्का मीठा होता है और इसमें से तीखापन काफी कम हो जाता है. इसके अलावा काले लहसुन में फोलेट, कैल्शियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक और आयरन जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स भी होते हैं. यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है, हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकता है और इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है. इसके अलावा, यह गट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद हो सकता है. आप इसे अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं.

बॉडी के लिए कौन-सा बढ़िया

दोनों ही लहसुन के अपने फायदे हैं. आप इन्हें अपनी बॉडी की जरूरत के हिसाब से डाइट में शामिल कर सकते हैं. अगर आप बॉडी में एलिसिन और एंटीबैक्टीरियल गुण पाना चाहते हैं, तो आप सफेद लहसुन को डाइट में शामिल कर सकते हैं. वहीं, अगर आपको ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट और बेहतर डाइजेशन के साथ हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करना है, तो आप काले लहसुन को शामिल कर सकते हैं. इसके लिए आप डॉक्टर या एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं.