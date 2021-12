Black Tea For Grey Hairs: गलत खानपान और बढ़ते प्रदूषण के कारण आजकल लोगों के समय से पहले ही बाल सफेद होने लगते हैं. सफेद बालों की समस्या से निपटने के लिए लोग अक्सर हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं. जो लोग हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं उन्हें समय-समय पर इसे लगाते रहना पड़ता है. वहीं, कुछ हेयर कलर्स के इस्तेमाल से आपके बालों पर बुरा असर पड़ सकता है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे है जिसे इस्तेमाल करने से आपके सफेद बालों (Kaise Kae Safed Balon Ko Kala) की समस्या कुछ ही समय में दूर हो जाएगी और इससे कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे. हम आपको ब्लैक टी से बालों को नैचुरली काले (Baal Kale Karne Ke Upay) करने के उपाय बताने जा रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं ब्लैक टी से कैसे करें अपने बालों को काला-Also Read - ये है भगवान शिव की सबसे बड़ी भक्त, 33 साल से सिर्फ चाय पीकर है जिंदा

इस तरह करें ब्लैक टी का इस्तेमाल- ब्लैक टी में टैनिक एसिड से भरपूर होता है, जो आपके बालों को नेचुरल रूप से काला कर सकता है. इसके लिए लगभग 2 कप पानी लें. इसमें 5 से 6 चम्मच चाय की पत्ती डाल लें. अब इस पानी को अच्छे से उबाल लें. इसके बाद इस पानी में अपने बालों को करीब 30 मिनट तक के लिए भिगोकर रखें. इसके बाद अपने बालों को गर्म पानी से साफ कर लें. इसे हफ्ते में 3 से 4 बार करें.

ब्लैक टी और कॉफी- बालों को काला करने के लिए आप ब्लैक टी और कॉफी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके लिए पीसे हुए कॉफी बींस को 3 कप पानी में डालकर उबाल लें. इसके बाद इसमें तीन ब्लैक टी बैग्स डालें. जब पानी अच्छे से उबल जाए, तो इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करें. इसके बाद ब्रश की मदद से इस मिश्रण को अपने बालों में लगाएं. करीब 1 घंटे तक इसे अपने बालों में लगा हुआ छोड़ दें. इसके बाद नॉर्मल पानी से अपने बालों को धो लें.

ब्लैक टी और तुलसी- सफेद बालों का समस्या को दूर करने के लिए आप ब्लैक टी और तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए 1 कप पानी में 5 चम्मच ब्लैक टी डाल दें. इसके बाद इसमें 5 से 6 तुलसी की पत्तियां डालकर इसे अच्छे से उबाल लें. जब पानी अच्छे से उबल जाए, तो इसमें नींबू के रस की कुछ बूंदे डाल दें. इसके बाद इस मिश्रण को अपने बालों में कुछ समय के लिए लगा हुआ छोड़ दें. फिर नॉर्मल पानी से बाल धो लें.