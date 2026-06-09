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शर्मिंदा कर रहे हैं ब्लैकहेड्स-व्हाइटहेड्स? पार्लर जाने की जरूरत नहीं, चावल से ऐसे करें सफाया

Blackheads Home Remedies: ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स चेहरे की खूबसूरती को बिगाड़ने का काम करते हैं.अगर आप इनसे छुटकारा पाने के लिए आसान और घरेलू उपाय ढूंढ़ रहे हैं, तो चावल से बना स्क्रब आपकी मदद कर सकता है. आइए जानते हैं कैसे करें इस्तेमाल.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: June 9, 2026, 2:52 PM IST
शर्मिंदा कर रहे हैं ब्लैकहेड्स-व्हाइटहेड्स? पार्लर जाने की जरूरत नहीं, चावल से ऐसे करें सफाया
  • ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स त्वचा की आम समस्याओं में से एक हैं
  • चावल से तैयार किया गया घरेलू स्क्रब त्वचा को एक्सफोलिएट करने में मदद कर सकता है
  • यह मृत त्वचा कोशिकाओं और गंदगी को हटाने में सहायक माना जाता है
  • नियमित देखभाल के साथ त्वचा अधिक साफ और निखरी हुई दिख सकती है

हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा साफ और चमकदार दिखे, लेकिन धूल, मिट्टी, पसीना और बढ़ते प्रदूषण की वजह से चेहरे पर कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं. इनमें ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स सबसे आम परेशानी हैं. ये छोटे-छोटे दाने अक्सर नाक, ठुड्डी और माथे के आसपास दिखाई देते हैं. इनकी वजह से चेहरा साफ दिखने के बजाय बेजान नजर आने लगता है. कई लोग इन्हें हटाने के लिए महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन कुछ आसान घरेलू तरीके भी त्वचा की सफाई में मदद कर सकते हैं. ऐसा ही एक तरीका चावल से तैयार किया गया स्क्रब है, जो चेहरे पर जमा गंदगी को साफ करने में सहायक माना जाता है.

Blackheads के कारण-

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त्वचा के रोमछिद्रों में जब प्राकृतिक तेल (सीबम), धूल-मिट्टी और मृत कोशिकाएं जमा हो जाती हैं, तब ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स की समस्या उत्पन्न होती है, जब रोमछिद्र खुले होते हैं और यह जमा गंदगी हवा के संपर्क में आती है, तो ऑक्सीकरण के कारण इसका ऊपरी हिस्सा काला पड़ जाता है, जिसे ‘ब्लैकहेड्स’ कहते हैं. इसके विपरीत, जब यह गंदगी त्वचा के भीतर ही बंद रह जाती है, तो वह सफेद दाने के रूप में उभरती है, जिसे ‘व्हाइटहेड्स’ कहा जाता है. इसलिए इनसे बचने के लिए चेहरे की नियमित सफाई बहुत जरूरी होती है.

दरदरा पीसें-

चावल को त्वचा के लिए फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसके दाने त्वचा पर जमा गंदगी को धीरे-धीरे हटाने में मदद करते हैं, जब चावल को हल्का दरदरा पीसा जाता है, तो उसके छोटे-छोटे कण चेहरे की ऊपरी परत पर जमी मृत त्वचा को साफ करने का काम करते हैं, इससे त्वचा पहले से ज्यादा साफ और ताजा महसूस होती है.

इस स्क्रब को बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा चावल लेकर उसे मिक्सर में हल्का पीस लें, ध्यान रखें कि चावल पूरी तरह पाउडर न बन जाए. इसके बाद इसमें थोड़ा कच्चा दूध मिलाएं. दूध त्वचा को मुलायम रखने में मदद करता है और चेहरे पर जमी गंदगी की पकड़ ढीली करता है, फिर इसमें थोड़ा गुलाब जल मिला लें. गुलाब जल त्वचा को ठंडक और ताजगी देने के लिए जाना जाता है. इन तीनों चीजों को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें. जब यह पेस्ट तैयार हो जाए तो इसे चेहरे पर लगाएं.

ऐसे करें अप्लाई-

इसके बाद हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाते हुए कुछ मिनट तक मसाज करें. नाक के आसपास के हिस्से पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ब्लैकहेड्स सबसे ज्यादा वहीं दिखाई देते हैं. चावल के छोटे कण त्वचा की ऊपरी परत पर जमी गंदगी और अतिरिक्त तेल को हटाने में मदद करते हैं. मसाज करने के बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें. इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना न भूलें. स्क्रब करने के बाद त्वचा को नमी की जरूरत होती है, इसलिए मॉइस्चराइजर लगाने से त्वचा मुलायम बनी रहती है. (INPUT-आईएएनएस)

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About the Author

Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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