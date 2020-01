उबला अंडा छीलने में आपको कितना वक्‍त लगता है? आप सोच रहे होंगे, ‘बड़ी परेशानी भरा काम है’. पर एक वीडियो ऐसा है जिसे देखकर आपकी सोच बदल जाएगी.

ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें उबले अंडे को कुछ सेकेंड में एक आदमी छील देता है.

इस वीडियो पर ट्विटर पर शेयर किया गया है. शेयर किया है Madeyousmile नाम के यूजर ने. वीडियो शेयर करते हुए उसने लिखा है, Apparently I’ve been cracking open hard-boiled eggs wrong all this time… who knew?

देखें वीडियो-

Apparently I’ve been cracking open hard boiled eggs wrong all this time… who knew? 👍 pic.twitter.com/hz6eNnWUkc — Madeyousmile (@Thund3rB0lt) January 5, 2020

इस वीडियो वो उबले अंडे को लेता है. उसे शीश के छोटे गिलास में डालता है और पानी भरता है. फिर वो गिलास को हिलाता है और उसमें से अंडा निकालता है. अंडेा निकालते ही उसका छिलका 10 सेकेंड के अंदर बाहर आ जाता है.

इस वीडियो को शेयर करने के बाद लोग इस पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

Minha vida começou a ter sentido♡ pic.twitter.com/DUVeIQDdrW — 💚💛 ALIANÇA pelo Brasil 38🇧🇷🇱🇷 (@DileaBolsonaro) January 8, 2020

अब तक इस वीडियो को 400 रीट्वीट और 1.3k लाइक्‍स मिल चुके हैं.

