छन्नी पर जमी जिद्दी गंदगी से हैं परेशान? इस ट्रिक से मिनटों में करें बिल्कुल साफ

How to clean tea strainer : छन्नी साफ करने के लिए घंटों इसे रगड़ने की जरूरत नहीं है. एक आसान घरेलू ट्रिक की मदद से आप छन्नी में फंसी जिद्दी गंदगी और काली परत को काफी आसानी से हटा सकते हैं. इस तरीके से सफाई करने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी.

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इन घरेलू तरीकों से आप मिनटों में छन्नी को साफ कर सकते हैं.

चाय छानने के लिए इस्तेमाल होने वाली छन्नी रोजाना किचन में काम आती है. बार-बार इस्तेमाल करने की वजह से इसकी जाली में चाय की पत्ती, मसालों के छोटे-छोटे कण और दूसरी गंदगी फंस जाती है. धीरे-धीरे इसके छेद काले और गंदे नजर आने लगते हैं. ऐसे में छन्नी को अच्छी तरह साफ करना काफी मुश्किल हो जाता है. कई बार साबुन और पानी से धोने के बाद भी जाली में फंसी गंदगी पूरी तरह नहीं निकलती. छन्नी का इस्तेमाल सिर्फ चाय छानने के लिए ही नहीं, बल्कि दूध छानने और कई दूसरी छोटी-छोटी किचन की जरूरतों के लिए भी किया जाता है. इसलिए इसकी सफाई पर ध्यान देना जरूरी है. अगर छन्नी की जाली में गंदगी जमा होती रहे, तो इसके बारीक छेद धीरे-धीरे बंद होने लगते हैं और छन्नी सही तरीके से काम नहीं करती. तो चलिए जानते हैं छन्नी को साफ करने का आसान तरीका, जिससे आपकी पुरानी और गंदी छन्नी फिर से साफ नजर आ सकती है.

गैस की आंच की मदद से साफ करें कालापन

स्टील की छन्नी में कालापन और जिद्दी गंदगी जम जाती है, जिसको साफ करने में काफी समय लग जाता है, लेकिन फिर भी यह सही से साफ नहीं हो पाती. इसको साफ करने के लिए आप गैस की आंच का यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए आपको आंच के ऊपर छन्नी को रख देना है. धीरे-धीरे करके उसके अंदर के छेदों में फंसा हुआ कालापन अपने आप जलना शुरू हो जाएगा. क्योंकि आंच सभी छेदों तक पहुंच जाएगी, तो सभी छेद साफ हो जाएंगे. इसके बाद आपको बड़ी सावधानी से छन्नी को साइड में रख लेना है. अब जब यह थोड़ा ठंडा हो जाए, तो डिशवॉशिंग जेल डाल देना है, ताकि इसकी जिद्दी गंदगी ढीली हो. अब स्पंज या पुराने टूथब्रश की मदद से इसको क्लीन कर सकते हैं. इस तरह से आप घरेलू नुस्खे से छन्नी को क्लीन कर सकते हैं.

सिरका और गर्म पानी

सिरका और गर्म पानी की मदद से आप छन्नी को साफ कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक बर्तन में गर्म पानी लेना है और फिर उसके अंदर बराबर मात्रा में सिरका डाल देना है और छन्नी को इसमें 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है. इसके बाद आपको छन्नी के ऊपर डिशवॉशिंग जेल डाल देना है, जिससे इसकी गंदगी ढीली होना शुरू हो जाएगी. फिर इसे स्पंज से साफ कर लेना है और फिर साफ पानी से धो लेना है.

उबालकर करें साफ

छन्नी को साफ करने के लिए आप उबलते पानी का यूज़ भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक ऐसा बर्तन लेना है, जिसके अंदर छन्नी आसानी से डूब जाए. इसके बाद इसे गैस की आंच पर गर्म कर लेना है और फिर इसे उस पानी में 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से उबालना है. इसकी मदद से इसकी जिद्दी गंदगी कम होना शुरू हो जाएगी और इसकी जिद्दी गंदगी अपने आप निकलने लगेगी. इसके बाद सावधानी से आपको इसे निकाल लेना है और इसको टूथब्रश से साफ करना है, ताकि सफाई इसके छेदों में से हो सके.

नमक और नींबू का पेस्ट

नमक और नींबू के पेस्ट से आप छन्नी को साफ कर सकते हैं. इससे मसालों और तेल की चिकनाई दूर हो जाएगी. छन्नी का यूज़ बहुत सी चीजों में होता है, जिसकी वजह से इस पर चिकनापन जम जाता है. इसको क्लीन करने के लिए आप नींबू और नमक का यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक कटोरी में थोड़ा नमक लेना है और उसमें 1 नींबू का रस मिला देना है और एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना है. इसके बाद इसे छन्नी के ऊपर 10 से 20 मिनट के लिए लगा देना है और फिर स्पंज या टूथब्रश से साफ कर लेना है. इसके बाद इसे साफ पानी से धो लेना है. इन घरेलू तरीकों से आप मिनटों में छन्नी को साफ कर सकते हैं.