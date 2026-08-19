घर में सीलन की बदबू से हैं परेशान? इन आसान घरेलू नुस्खों से पाएं छुटकारा

Dampness in Home: मानसून के मौसम में दीवारों में सीलन आना एक सामान्य बात है, लेकिन इसकी वजह से घर में बदबू जरूर फैल जाती है. इसके लिए आपको अब महंगे एयर फ्रेशनर खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से आप आसानी से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/bothered-by-the-smell-of-dampness-in-your-home-get-rid-of-it-with-these-easy-home-remedies-8504800/ Copy

अगर दीवारों में लगातार सीलन बनी रहती है या बार-बार फफूंदी दिखाई देती है

मानसून का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन इसके साथ घर में नमी, सीलन और फफूंदी की समस्या भी बढ़ जाती है. दीवारों और कोनों में जमा नमी से आने वाली बदबू पूरे घर के माहौल को खराब करती है. ऐसे में कुछ आसान घरेलू उपायों की मदद से आप सीलन की गंध और फफूंदी से छुटकारा पर सकते हैं. आपके किचन में ही कुछ ऐसी चीजें मौजूद है, जिनसे आप इस समस्या से दूर कर सकते है. इसके लिए आपको बाजार से महंगे प्रोडक्टस् खरीदने की भी जरूरत नही है.

नींबू और बेकिंग सोडा आएगा काम

फफूंदी वाली जगह की सफाई के लिए बेकिंग सोडा और नींबू का यूज़ किया जा सकता है. इसके लिए आपको एक कटोरी में थोड़ा बेकिंग सोडा लेकर उसमें नींबू का रस मिला लेना है और गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेना है. अब इसे फफूंदी प्रभावित हिस्से पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ देना है. इसके बाद ब्रश या साफ कपड़े से रगड़कर जगह को साफ कर लेना है. इससे घर की दीवारों पर लगी फफूंदी खत्न हो जाएगी.

सिरके से करें फफूंदी की सफाई

सिरका की मदद से भी फफूंदी की समस्या से बचा जा सकता है. इसका यूज़ आप सफाई करते टाइम कर सकते हैं. इसके लिए आपको सिरका स्प्रे की जरूरत पड़ेगी और सिरका स्प्रे बनाने के लिए आपको एक बोतल की जरूरत पड़ेगी. बोतल साफ और सूखी होनी चाहिए. इसमें आप सिरका भर दें. इसका यूज़ आपको फफूंदी वाली जगह पर स्प्रे करके करना है. करीब 15-20 मिनट बाद उस जगह को साफ कपड़े से पोंछ देना है. सफाई के बाद उस जगह को अच्छी तरह सूखने देना है.

घर में रखें हवा और धूप का ध्यान

सीलन की बदबू कम करने के लिए कमरे में वेंटिलेशन बेहतर रखना बेहद जरूरी है. मौसम साफ होने पर खिड़कियां और दरवाजे खोल दें, ताकि ताजी हवा अंदर आ सके. जहां संभव हो, वहां धूप भी आने दें. बाथरूम और किचन में एग्जॉस्ट फैन चलाने से भी नमी बाहर निकालने में मदद मिलती है.

फर्श और कोनों में पानी जमा न होने दें

बारिश के मौसम में घर के फर्श को ज्यादा देर तक गीला न छोड़ें. पोछा लगाने के बाद पंखा चलाकर या खिड़कियां खोलकर फर्श को जल्दी सुखाएं. इसके अलावा घर के किसी कोने में पानी जमा हो तो उसे तुरंत साफ कर दें. बंद अलमारी या छोटे स्थानों में नमी कम रखने के लिए नमी सोखने वाले पैकेट भी रखे जा सकते हैं.

नमक और बेकिंग सोडा से कम करें नमी

एक छोटी कटोरी में सूखा नमक या बेकिंग सोडा रखकर उसे सीलन वाले कोने के पास रखा जा सकता है. ये आसपास की कुछ नमी को सोखने में मदद करते हैं और बदबू को कम करता है. इन्हें समय-समय पर बदलना जरूरी है.

समस्या ज्यादा हो तो कराएं जांच

अगर दीवारों में लगातार सीलन बनी रहती है या बार-बार फफूंदी दिखाई देती है, तो सिर्फ घरेलू उपायों पर डिपेंड रहने के बजाय इसकी वजह पता कराना जरूरी है. लीकेज प्रॉब्लम, खराब वेंटिलेशन या दीवारों में नमी इसकी वजह हो सकती है. जरूरत पड़ने पर वाटरप्रूफिंग या डैंप-प्रूफ ट्रीटमेंट कराया जा सकता है.